連戰反駁對其出席中共抗戰勝利閱兵批評

Image caption 國民黨前主席連戰辦公室周六（9月5日）發表書面聲明稱，連戰稱，日前出席中共紀念抗戰勝利70週年活動的 「主要意義是基於中華民族的立場，緬懷抗戰歷史、化解分歧，以共創未來」。

國民黨前主席連戰辦公室周六（9月5日）發表書面聲明稱，連戰日前出席中共紀念抗戰勝利70週年活動的 「主要意義是基於中華民族的立場，緬懷抗戰歷史、化解分歧，以共創未來」。

該聲明批評「台灣部分人士誤用錯誤信息，刻意扭曲事實，……不實指控，妄言批判，離譜至極，為此，必須要鄭重澄清，以正視聽」。

聲明說，「過去談及對日抗戰總是兩岸各自解釋，如今連戰先生在中共最高領導人及十三億大陸同胞面前，公開闡述中國國民黨主導抗日這個鐵的事實，而中共也極為罕見的承認國民黨在正面即主要戰場上，浴血抗敵的犧牲與奉獻」。

連戰指出，他與習近平都認同兩岸「共享史料、共寫史書」，如果未來能夠落實的話，將使得在台大量官方數據庫及民間文史工作者的紀錄，例如台灣「一寸山河一寸血」的紀錄片中，以抗日二十二場大會戰為經、國軍將領的口述歷史為緯的史料，經歷史學者的研究，進入兩岸人民未來的記憶。

就「連習談話」，連戰表示有幾個重點，並不只是對歷史的討論，更重要的是，對兩岸關係的長遠期許、以及基於台灣價值的主張，包括「感念犧牲、記取歷史；蔣（介石）委員長領導抗戰；開羅宣言與台灣光復；以及九二共識、反對台獨，等等。

連戰強調，只有信守「九二共識」立場，兩岸的制度性協商才能向前推進。

他還強調說，台灣意識絕非台獨意識。「『台灣意識』是積極開創、刻苦耐勞、團結扶持、自食其力、不仰人鼻息，當家作主的堂堂意志，進而打造、打拼出了今日的寶島，更是台灣同胞非常珍惜的奮鬥精神與生活方式，但絕不容將台灣意識混淆為台獨意識」。

聲明還表示，連戰借去北京出席抗戰勝利慶典之機，「特別向習近平介紹了台灣提出的東海、南海和平倡議構思，就是希望能讓區域安全穩定，不至發生爭端。」

聲明批駁了一些人傳言 「連戰稱14年抗戰或是抗戰22次會戰都是國共攜手」的說法稱，這「絕非連戰先生所言，請勿以訛傳訛」。

聲明強調連戰「目前無官無職，此次受邀，也非代表任何人士或政黨，連戰先生純粹以身為中華民族一員的立場，記取歷史，紀念抗戰勝利，藉此期盼兩岸和平穩定發展」。

聲明最後質問「連戰先生上述所言，哪一句有負國人？哪一句背離中國國民黨路線？哪一句背離了中華民國？」

連戰出席北京的9.3大閱兵前後，受到台灣包括國民黨在內的很多人士批評和指責。

（撰稿/責編：立行）