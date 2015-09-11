視頻討論回放 ：從毛澤東到習近平

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9月9日，是已故中共領導人毛澤東逝世39週年。

YouTube 鏈接： https://www.youtube.com/watch?v=N1AfbyuGGWE

毛澤東去世近40年後的中國，他的影響依然隨處可見。那麼，毛澤東對當代中國意味著什麼？一個現代化的中國如何面對毛澤東的精神遺產？ 如何解讀相當一部分中國人對毛澤東本人和毛時代的懷舊熱？

現任中國領導人習近平被公認為是毛澤東之後又一個強勢領袖，甚至被稱為「毛澤東再世」。習近平的行事風格、言談思路，整肅政治對手的手段，也的確讓人聯想到毛澤東。那麼，習近平是不是在學毛澤東、想當毛澤東？21世紀的中國有沒有「毛澤東再世」的政治、文化、社會環境？習近平的「中國夢」將把中國引向何方？

為此，BBC中文網舉行網絡視頻討論會，並邀請了多位專家學者參與。

討論由BBC中文網記者白墨主持。

參加討論嘉賓：

英國劍橋大學退休經濟學家、前中共官員張煒 博士

香港科技大學社會學教授丁學良

法國賽爾奇•蓬多瓦茲大學副教授張倫

中國時政評論員宋魯鄭

旅居美國的原中共中央文獻研究室室務委員高文謙

（責編：董樂）

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