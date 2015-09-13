中國新一輪國企改方案出爐引發熱議

圖片版權 XINHUA Image caption 中國引發有關國企改革的指導意見，鋼鐵業、石油業等國企將發展混合所有制改革。

中國國務院印發《關於深化國有企業改革的指導意見》，為下一步國企改革定下框架。從總體要求到分類改革、完善現代企業制度和國資管理體制、發展混合所有制經濟、強化監督防止國有資產流失等方面提出國企改革目標和舉措。

有關的指導意見指出，國企改革既要以提高國有資本效率、增強國有企業活力為中心，也要加強和改進黨對國有企業的領導，做強做優做大國有企業，不斷增強國有經濟活力、控制力、影響力、抗風險能力。

針對國有企業存在的制約不足的問題，有關指導意見提出積極引入各類投資者實現股權多元化，大力推動國有企業改制上市，創造條件實現集團公司整體上市。

「混合所有制」

另外國企將分為商業類和公益類，將發展混合所有制改革，並不設時間表。

有分析人士指出，這次的指導意見是在18屆三中全會《中共中央關於全面深化改革若干重大問題的決定》框架內所做的頂層設計。國企改革涉及龐大的利益格局調整，也關乎如何處理政府與市場的關係。

在此方案公布之前，國務院總理李克強表示要把國有企業改革和「雙創」結合起來，抓住國家實施「中國製造2025」機遇，瞄凖市場需求，努力推動裝備製造業智能轉型，提高企業核心競爭力。

「必經階段」

這次國企改革方案可謂是千呼萬喚始出來，在9月6日、7日有關指導意見內容就被洩露傳出，而不少國企概念股劇烈震蕩。

對於這次指導意見的公布，大量中國媒體都進行了報道，

《財經》雜誌表示在多位經濟專家看來，混合所有制經濟應當是中國經濟發展的必經階段，也是中國國企改革必須要翻過的山。如不改革，公共財政資源效率可能得不到進一步優化，國有企業的市場競爭力也難進一步提高，整個社會的財富創造機制也不能有效地形成。

《財新網》則指出，這被普遍認為是此次國企改革的一大放權措施。目前，在國有資產管理構架上，是國資監管機構和國企兩級管理。之後，對那些不受直接監管的企業，國資監管機構將授權國有資本投資、運營公司這些市場化運作的專業平台履行管理職責。

該網還指出，這種三層管理模式顯然參考了新加坡由財政部，淡馬錫控股公司和國聯企業組成的「淡馬錫模式」。但這種模式是否能夠成功移植到中國依然沒有答案。

引發熱議

中國社交媒體上有不少網友也發表意見，其中「淨心礪劍」表示，每一次國企改革，都將對股市行情產生深遠影響。

「熊到牛家」 網友指出，國企改革指導意見理論上對股市是沒有任何影響的。但是，一旦人們認為會利好股市了，那麼就真的有影響了，僅僅是這種原因而已。明天看漲。

當然網絡上也有質疑聲音，「雲影」說，國有企業改革？怎麼改？權利掌握在極個別的人的手裏！員工永遠都是奴隸狀態！

名為「江水東逝」的網友說：請不要以改革的名義展開新一輪「瓜分」國有資產、製造超級富豪！

反腐與改革

在今年早些時候，中國中紀委連續公布對一批大型央企巡視發現腐敗的情況，拉開中紀委開闢國企為反腐『第二戰場』的序幕。很多分析人士認為，國企反腐意在推進改革，而能否實現國企改革、健全現代化企業制度才是關鍵。

中國的國企原來的目的之一是為了防止私有企業對關乎國際民生的產業的壟斷而建立的，在中國的市場化進程中，它也發揮了彌補市場機制失靈的作用，成為政府保障就業、配置資源、調整價格等主導經濟的一種手段。

（編譯：林杉 / 責編：路西）