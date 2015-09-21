泛亞交易危機發酵 中國證監會外聚眾抗議

圖片版權 Reuters Image caption 路透社報道說，在北京中國證監會門外抗議的人群在聚集了兩個多小時後，已被警察驅散。

數百名中國投資者今天（21日）在北京中國證監會門口聚集抗議，要求政府徹查雲南昆明泛亞有色金屬交易「涉嫌詐騙」事件。

示威者身穿印有「泛亞詐騙、踐踏法制」等字樣的白色T恤，手持中國國旗。

抗議隊伍中舉著的橫幅上寫著「泛亞交易所詐騙430億元，請中央徹查」。

路透社報道說，雲南昆明泛亞有色金屬交易所兌付危機在繼續發酵，抗議活動已經從地方城市發展到首都北京。

近兩個 月，泛亞投資者在中國不同城市穿著統一T恤，拉橫幅聚集抗議。本月17日，投資者聚集在雲南省政府抗議；兩日後，上千名投資者在上海靜安區集合追討投資款項。

泛亞有色金屬交易所2011年4月在昆明成立，是雲南地方政府批准的稀有金屬交易平台，尤其以稀有金屬銦、鍺等品種的交易量、交割量、庫存量大為優勢。泛亞曾宣稱，其銦的庫存量佔全球95%。

泛亞公布的數據顯示，其註冊會員有22萬人，融資超過430億元人民幣。

路透社報道說，稀有金屬交易價格的飆升把數十萬交易者吸引到了泛亞的交易平台上。

但今年以來，隨著經濟放緩，對稀有金屬的需求下降，導致交易價格下跌，泛亞的倉庫裏稀有金屬產品大量積壓，導致泛亞出現對付危機。

在中國證監會門外，一名示威者將一封寫給中國總理李克強的「公開信」交到了路透社記者手中。

這名抗議者說，他投資了39萬多元人民幣，現在一分錢也拿不回來。

泛亞危機開始後，曾在7月發表一份聲明，承認由於很多投資者試圖同時提現，導致公司現金流動出現困難。

泛亞交易所應由其所在地政府下設的金融辦和當地證監局監管，但云南省金融辦及雲南證監局至今尚未對外發佈任何解決方案。

路透社報道說，在北京中國證監會門外抗議的人群在聚集了兩個多小時後，已被警察驅散。

（編寫：白墨/責編：董樂)