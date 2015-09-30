廣西柳城縣連環爆炸7死51傷2失聯

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中國國慶在即，廣西柳城縣及周邊星期三（9月30日）連續發生17起爆炸，至晚上10時，已造成至少7人死亡、2人失蹤，另有51人受傷。

柳州當地警方在剛剛舉行的有關爆炸案的新聞發佈會上公布了上述的死亡數字。

當地警方拘捕33歲姓韋疑犯，指其是柳城縣本地人，排除事件屬於恐怖襲擊。

可疑包裹

另外，柳城縣公安局政委蔡天來在新聞發佈會上還透露，目前警方發現了60多個可疑包裹，都是由居民報警發現，目前已派專人看守，等待專業排爆設施和人員前來排除。

目擊者指，爆炸有規律，他們從下午5時30分起開始聽到爆炸聲，大約每隔10分鐘聽到1次，總共聽到了11次。

而此前BBC中文網獲得的一份柳州公安情況匯報披露，發生爆炸的地點包括商貿城、監獄、大埔鎮政府、超市、車站、醫院、畜牧局宿舍、菜市、疾控中心等10多處公共場所。

有居民稱，爆炸郵包有的位於送貨車上，有的位於室內貨架上，有的放在居民樓附近的垃圾桶內，「選擇的都是人員較多的地點。」

網友上傳的圖片顯示，在爆炸陸續發生期間，當地不少居民收到了署名「柳城縣安監局」的手機短信提示，其中提醒民眾「不要輕易收取和打開包裹」。

據柳州市公安局官方微博稱，經走訪現場群眾得知，犯罪嫌疑人系雇佣他人以送遞物件的方式實施犯罪。

柳州警方提示：廣大群眾要加強防範，不要隨意接受陌生人委托轉遞的物品。

確定嫌疑人

柳城警方的官方微博「柳城公安」還透露，已初步確定犯罪嫌疑人韋某某。

而新華社報道說，這名嫌疑人是男性，今年33歲，是柳城縣城大埔鎮人。

此前，柳州市公安局長周長青對中央電視台說，初步判斷為刑事案件，但作案人員的動機仍在調查之中。

而當地《南國早報》則透露，周三（30日）下午17:14分，柳城縣安監局給群眾群發緊急通知。

通知上表示：「我縣發生多起疑是包裹爆炸,請廣大群眾不要打開近期寄來的包裹。

官方新華社還報道，廣西柳州市公安部門表示，9月30日柳州市區也有爆炸事件發生，發生爆炸的地點不止一處。

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柳州市位於廣西中北部，又叫「龍城」，是廣西最大的工業城市，同時也是一座歷史文化名城。從建城至今已有兩千一百多年的歷史。

至於柳城縣距離柳州市40多公里，其中縣城大埔鎮城區共有人口4萬多人。

加強戒備

廣西柳州市柳城縣發生連環包裹爆炸後，中國多個城市隨即加強戒備，廣州越秀警方通報，為了進一步防控廣州火車站廣場的治安，警方開始升級廣州火車站廣場安檢工作，擴大檢查過往人員和管控物品，確保火車站廣場安全。

警方將在廣州火車站中、西廣場圍閉為核心區，並把火車站進、出站口納入核心區，成立60人的安檢隊伍，設置安檢門、X光機等安檢設備，加大對人員及隨身物品的安檢。

在外圍區域，主要由安檢人員徒手或利用手持探測儀對過往人員及物品進行安檢工作。

(撰稿: 李文/路西 責編：路西）

網友反饋

媽的，國內媒體都沒報道，這就是GCD啊！

fkgcd, China

連串的爆炸，顯然並偶發意外，內裏的深層原因應值得探究。說到底，一個真正和諧穩定的社會，一個講公平講道理的社會，一個重視人權崇尚法治的社會，怎會怨氣沖天，發生這種一連串此起彼落的爆炸？

孟光, Hong Kong

柳城縣及周邊星期三（9月30日）連續發生17起爆炸，至晚上10時，已造成至少7人死亡、2人失蹤，另有51人受傷。

警方排除事件屬於恐怖襲擊。還想怎樣才算恐怖襲擊？

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