政協常委唐英年：對李嘉誠的指責「不公道」

圖片版權 AFP Image caption 唐英年在社交網站發表文章，表示支持李嘉誠對批評作出澄清

中國全國政協常委唐英年在社交網站新浪微博上發表文章，當中指近日媒體和網絡對香港商人李嘉誠的指責「不公道」。

「李先生是首批參與投資內地的港商，積極參與內地的公益事務，這些指責傷害了傳統中國人的一顆愛國心，」唐英年在10月2日凌晨發表的長微博文章中寫道。

曾任香港財政司司長的唐英年在文中以大篇幅回顧中國改革開放政策的成就，並盛讚了對中國現任領導人習近平深化改革和發展經濟的政策。

之後他提到近日中國媒體和社交網站上出現的一系列批評李嘉誠的文章。這些文章批評長和系主席開始將一部分內地資產出售，並讓旗艦企業在海外註冊，是將資產「撤離」中國的行為；包括《人民日報》在內的中共官方媒體也對此作了評論。

唐英年表示支持李嘉誠公開作出澄清，並評論說李嘉誠在開曼群島成立公司重組長和集團資產是「按照市場化方式辦事」。

「在計劃公布後，集團股份至今上升約20%，這正是發揚了集團的潛在價值，對股東負責任的做法，」唐英年寫道，「透過於開曼群島成立公司重組業務，讓公司動作更加暢順，也是市場普遍做法，並非長和集團獨創。」

「所以，近期有關長和集團遷拆海外，甚或撤資的指責，既不真實，亦忽略市場動作，對李先生並不公道。」

他表示深信香港商人有愛國心和回饋社會的熱情，並指在習近平帶領下，國家會繼續改革開放和發展經濟，「中華民族大家庭」可以「手挽手、肩併肩，共創明天」。

唐英年的家族也是香港富裕商人世家，他本人曾在2012年參選香港特區行政長官，當時李嘉誠曾堅持投票支持唐英年；唐在選舉中最終落敗於現任特首梁振英。

對於此前的有關批評，李嘉誠本人也曾在較早前發出聲明回應，否認撤資，強調只是重組架構，他本人在過程中並無減少持股比例，也沒有從中套現。

李嘉誠還在聲明中表示，有關指責「毫無根據」，「文章的文理扭曲，語調令人不寒而栗，深感遺憾」。

（編寫：列爾 責編：蕭爾）