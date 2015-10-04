中朝關係微妙 劉雲山將率團訪朝引關注

圖片版權 AFP Image caption 外界普遍認為中朝關係處於低谷。

中國宣佈，政治局常委、中央書記處書記劉雲山將率代表團前往朝鮮出席朝鮮勞動黨成立70週年慶祝活動並對朝鮮進行正式友好訪問。

官方新華社的簡短報道引述中共中央對外聯絡部新聞發言人的話說，劉雲山此行是應朝鮮勞動黨中央委員會邀請。

中國長期以來一直是朝鮮的盟友，不過最近兩國關係進入了低谷期。

上個月，朝鮮黨媒在首頁刊登了俄羅斯和古巴領導人的賀電，然而中國領導人習近平的賀電則刊登在第二頁。

中國舉行抗戰勝利70週年大閱兵，習近平的右側分別為俄羅斯總統普京和韓國總統樸謹惠，朝鮮領導人金正恩並未出席，而朝鮮勞動黨中央委員會書記崔龍海則被安排在城樓前方右側之尾參觀。

北京方面對於朝鮮的核項目感到擔憂，在過去十幾年來主持有關朝鮮核武的六方談話，都沒有什麼成果 。這樣的位置安排，已被認為是中國逐漸「近韓國、遠朝鮮」的關係寫照。

另外朴槿惠、普京與習近平三人共同步行與觀覽儀式的畫面被傳開，外界已能察覺朝鮮的角色地位出現變化。

不少意見指出，朝鮮在既存的「韓美日」對「朝中俄」兩陣營的局面下遭到疏離；朝中關係生惡，韓中出跳脫過往對立的框架，得以擴大合作，朴槿惠總統彈性與機動的「均衡外交」正發揮作用。

10月10日將是朝鮮勞動黨建黨70週年。為了迎接這一對金正恩政權來說有重要意義的日子，9月14日，朝鮮國家宇宙開發局宣佈將「在既定的時間和地點發 射衛星」。

9月15日，朝中社也公開承認寧邊核設施「恢復運轉」，不僅證實了國際原子能機構9月初對其動向的觀察，朝鮮官員還高調表示可以「隨時應對美國 核武器的敵對狀態」。

朝鮮開發核武的計劃一直受到中國的反對，特別是中國領導人習近平擔任中共總書記後，在其講話中雖然沒有點名，但明確表示不希望任何國家在中國周邊製造麻煩稱， 「不能為一己之私把世界搞亂」，暗示不贊成朝鮮影響地區穩定的政策。

但朝鮮領導人金正恩上台後，卻採取了包括「處決其叔父、朝鮮二號人物張成澤、清洗朝鮮內部親華派」、繼續開發核武和導彈計劃等系列動作，使得朝中關係陷入低谷。

（編譯：林杉 / 責編：路西）