釋延魯：少林寺方丈釋永信仍在接受調查

圖片版權 Image caption 釋永信回應其私生活的傳聞稱：如果這些問題是問題的話，早就是問題了。

已經與外界失去聯絡50多天的少林寺方丈釋永信舉報人釋延魯再次現身，表示他目前身在北京，配合有關專案組的調查。

釋延魯在接受上海《東方早報》旗下澎湃新聞網採訪時還否認有關他已受到有關方面控制的傳言，並聲稱有關調查組近日來一直與他及其他舉報人保持接觸。

澎湃新聞指出，釋延魯主動接觸該網接受採訪。

當被問及專案組的層級、組成部門和牽頭領導時，釋延魯稱「不便透露，也不是很清楚」，只說調查在「十一」假期期間仍在進行。

「受到很大壓力」

曾經擔任河南嵩山少林寺武僧總教頭的釋延魯是在今年8月8日和多名曾在少林寺生活、工作多年的人聯名實名舉報釋永信的。

他還表示，在公開舉報釋永信後，也承受了很大的壓力，也受到各方面的誘惑和威脅，但聲言，會頂住壓力，舉報下去。

此前，一位自稱叫「釋正義」的網民多次在網上爆料，舉報釋永信「有私生子、玩弄女人、侵佔少林財產」等問題。

雖然有29多名少林寺弟子指「釋正義」其實就是釋延魯，但釋延魯一直否認這一說法，只是說他受到「釋正義」的鼓舞才出面舉報釋永信的。

不過，釋延魯等人舉報釋永信的內容與「釋正義」舉報的內容大致相似，而有關舉報也引起官方國家宗教事務局和中國佛教協會的關注。

國家宗教局新聞發言人日前表示，已要求河南省宗教事務部門協調有關部門和地方了解核實情況。而河南登封市宗教局曾在8月4日夜間發佈消息稱，經核查，沒有釋正義這個人，其他事項正在核實之中。

釋永信亮相

至於被舉報的釋永信本人9月3日在少林寺出席「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利七十週年祈福法會」後也一度「失聯」。有媒體引述少林寺方面的解釋說，釋永信到北京檢查身體去了。

到了10月3日，釋永信又再次亮相出席少林寺活動，根據少林寺提供的照片顯示，釋永信方丈當天在少林寺接見了一個三十人的朝聖團，併發表了講話。不過，釋永信至今也沒有公開與媒體見面或接受採訪。

而中國官方自兩個多月前表示對釋永信的有關指控進行調查後，至今也尚未公布調查結果。

對此，釋延魯在接受澎湃新聞採訪時則表示，因為舉報的問題多，調查進行了兩個多月還沒有結果，也是正常的。他同時還相信，政府會按照程序依法依規、公正公平來處理有關舉報的。

（撰文：李文 責編：葉靖斯）

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