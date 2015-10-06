國民黨＂換柱＂正式浮上水面

圖片版權 CNA Image caption 洪秀柱在被朱立倫親自勸退以來還是一再表明她絕不會退選。

台灣執政的國民黨從提名洪秀柱參選總統以來從未停止的＂換柱＂說正式浮上水面，黨主席朱立倫首度表明參選總統一事＂必須承擔＂，但洪召開記者會表明堅決不退。

國民黨運作換柱及由黨主席朱立倫親自出馬替代參選一事，此前已通過政治評論員及媒體流傳一段時間，而朱立倫眼下的親自出面證實，被指出是雙方的正式攤牌。

朱立倫說他作為一個黨主席必須要說真話，所以常常與洪秀柱溝通時就把民調及民情反應向她說明，他作為黨主席不能不考慮黨的生存發展，也不能不考慮到立委選情。

他並表示在洪問她若其退選誰來頂替參選時，他回答洪說＂作為黨主席，我責無旁貸，如果有需要，我必須要承擔一切的責任＂。

不過洪秀柱在被朱親自勸退以來還是一再表明她絕不會退選。她在周二午後於競選總部召開記者會說＂換柱＂從謠傳變成正式的議題，但她要＂請大家放心＂她會＂履行承諾，不會私下接受任何條件交換，向任何不合理勢力低頭＂。

她並再度強調了上周出席兩岸台商後援會上的說法，稱她被提名一事＂不容本黨再有任何反覆＂，且換掉她將會導致國民黨根本的崩潰。

然而國民黨打算換總統候選人的理由，正是因為擔心繼續被洪代表該黨將導致該黨崩潰，這樣的擔心從一開始的黨內人士通過媒體匿名放話，至眼下已有更多的議員或立委等民意代表具名說出。

在洪堅決表明絕不退選，並強調她已被國民黨全代會正式提名黨無權撤換下，國民黨發言人楊偉中就此一爭議則指出，有權提名的機關就有權取消提名，若有必要的話也可能修改黨章。

已有國民黨中常委表明，在本周三的中常會上將會提出召開臨時全代會，而此一臨時全代會的目的就是要撤換總統參選人。

洪秀柱在周二午後的記者會上則說她對黨內有人發動＂換柱＂內心沈痛與失望，並說國民黨若用撤銷或癈止提名方式強迫她退選，人民對國民黨信任將會瓦解。

雖然洪宣稱換掉她人民會不再信任國民黨，但此前一份據稱由國民黨流出的民調顯示，由朱立倫代表參選總統的民意支持度，遠勝於由洪秀柱代表參選，雖然那也落後於民進黨參選人蔡英文，但落後幅度較小。

民調遙遙領先的蔡英文眼下正在日本進行訪問，在被問到是否擔心其訪日回台後發現國民黨的對手換了人，她的回答是民進黨已隨時凖備好面對變數與變局，她最大的挑戰是台灣人民是否對民進黨支持，至於國民黨誰要選，要換誰選，那是國民黨的事情。

（責編：董樂）

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無論是誰，沒有參與初選就沒有資格代表國民黨參選。

卓家生

棄信於諸侯，失天下之援。國民黨氣數已盡！

孫屏