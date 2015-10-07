國民黨在洪秀柱支持者包圍下舉行中常會

圖片版權 CNA Image caption 台灣執政的國民黨在該黨總統提名人洪秀柱支持者包圍下舉行中常會。

台灣執政的國民黨在該黨總統提名人洪秀柱支持者包圍下舉行中常會，此一中常會將討論有關撤換總統提名人一事。

在大批警察及拒馬的隔離下，這些洪的支持者在國民黨中央黨部外高喊「給我柱姐，其餘免談」，群眾並要朱立倫下台，由洪秀柱接手國民黨主席。

已表態若洪退選將頂替其參選的國民黨主席朱立倫，在此一不開放媒體採訪的中常會前先發表公開講話，他在一開頭先肯定洪秀柱的辛勞與努力，並說他可以感受到洪的委曲。

近日親自勸退洪但遭拒的朱立倫並說了一段他與洪見面時的版本。他說他與洪秀柱談話時向她表明當初沒有參選總統是對新北市民承諾，另一原因是為促成黨內團結，而這兩個理由仍未消失一直存在。

他並說洪秀柱多次提到的兩岸政策與國民黨長期以來主張有所落差，與台灣主流民意有所偏離，他希望洪能走回國民黨主張獲得主流民意認同。

朱說他身為黨主席必須向洪秀柱表明參選立委者面臨的困境，希望共同面對。朱立倫並否認與洪秀柱談話時有任何利益與條件交換。

洪秀柱在周二堅決參選到底記者會上，表明她拒絕接受條件交換，並提到黨內人士以資源及搭檔勸退她。政治評論員對此議論紛紛，並指出若用「資源」等來交換洪的退選可能涉及違法。

圖片版權 CNA Image caption 洪秀柱表明她拒絕接受條件交換，並提到黨內人士以資源及搭檔勸退她（資料照片）。

朱立倫在其公開講話中把國民黨比喻成一個大家庭，他說當一個大家庭面對困難時，要共同面對真心表達想法，「逃避沒有辦法解決問題，面對面不說真話，面對面講一套，背後說一套，也無法解決問題」。

在朱發表講話剛一結束，有洪秀柱支持者進入至會場，並高喊應由朱立倫擔任洪秀柱的副手。

有台媒指出參與此一中常會的過半數中常委，都聯署提案有關撤換總統參選人一案，該案的一段文字稱「若黨代表認為有輔選困難，無法提升本黨候選人之聲勢，為救黨及立委選情，建請更換原總統提名人，並請朱主席應予勇敢承擔」。

（責編：蕭爾）

網友反饋

當國民黨這個百年老店被中共滲透後，窮途末路已成定局，要中興？要返魂？已乏術矣！

孟光, Hong Kong

台獨必敗

向七七, China