中國網球公開賽德約科維奇擊敗納達爾奪冠
- 2015年 10月 11日
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周日（10月11日）在北京舉行的2015中國網球公開賽男單決賽中，塞爾維亞選手德約科維奇以2比0戰勝西班牙選手納達爾，奪得冠軍。
世界一號種子選手德約科維奇在決賽中以6-2 ，6-2，收獲中網四連冠，也成為中網六冠王。
這也是德約科維奇本賽季收獲的第8個冠軍頭銜。
29歲的世界三號種子選手納達爾，在第二盤因腳部不適需要治療。
評論普遍認為，德約科維奇「贏得輕鬆」。
德約科維奇這場決賽總共只用了90分鐘。賽後他表示，北京中國網球公開賽「肯定是迄今為止自己網球生涯最成功的賽事。」
「球迷們是我每年都回來參賽的理由。」
（撰稿/責編：羅玲）