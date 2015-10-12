英格蘭台商會會長董淑貞宣佈退出國民黨

圖片版權 CNA Image caption 據稱，台商會對懲處董淑貞也有相當大的意見分歧。

在接受BBC中文網採訪時，董淑貞說，她認為現在的國民黨不再是孫中山所創立的中國國民黨而是「台灣國民黨」。

先前被指「發言不當」而被世界台商會停權一年的英格蘭台商會會長董淑貞告訴BBC中文網，她宣佈退黨的主要原因就是現在的國民黨是「隨波逐流」、「沒有正義感」，並說現在的國民黨放棄了「統一」。

她表示，現在敢講真話的就只有國民黨總統候選人洪秀柱，但是洪秀柱的兩岸主張「一中同表」卻被說成是「背離主流民意」，她覺得簡單的說就是對洪秀柱不公平。

董淑貞說，原先在被台灣媒體形容為「發言不當」事件引起爭議之後，她就曾經要退出國民黨，但是「國民黨不讓我退」。

她之前在社交媒體發文稱要「退出國民黨」，董淑貞在發文中說「八年來國民黨執政，尤其這些日子我花太多精神及金錢在台灣國民黨政客身上，一點都不值得！」。

因此「從今以後本人正式宣佈退出國民黨。我把精神金錢省下多做善事積德才對！」。

先前有台商在台灣的世界台商大會上提案，指責董淑貞「發言不當」，要求加以懲處。

而所謂「發言不當」是指董淑貞在上海參加歡迎國民黨主席朱立倫到訪的閉門餐會時說，兩岸聯姻的眷屬合起來可以有上百萬選票，國民黨不需擔心會敗選。

這段講話的視頻流出，在台灣引起輿論一陣嘩然，隨後董淑貞對台灣電視名嘴周玉蔻和親民黨主席宋楚瑜的批評也引來不少的負面批評。

據稱在大會討論時，支持董淑貞和反對董淑貞的兩派人馬一度僵持不下，最後大會通過停權一年的處分。

董淑貞在英國僑界經常舉辦「兩岸三地」的活動，反對台獨的色彩鮮明，但是她直言不忌諱的態度也常受到非議。

（撰稿：威克，責編：董樂）