中國維族學者伊力哈木要求家人申訴案件

圖片版權 AFP Image caption 中國維族學者伊力哈木•土赫提周四與家人見面要求申訴他的案件，不過他的家人還未決定以伊力哈木自己還是家屬的名義進行申訴。

中國維族學者伊力哈木·土赫提周四與家人見面要求申訴他的案件，不過他的家人還未決定以伊力哈木自己還是家屬的名義進行申訴。

伊力哈木前律師劉曉原對BBC中文網確認消息，指伊力哈木的哥哥及母親周四到新疆維吾爾自治區第一監獄探望伊力哈木。

劉曉原說，伊力哈木在服刑前已與律師溝通過，以後要就案件進行申訴。劉曉原說：「他始終堅持的觀點，是他沒有分裂國家。」

劉曉原對BBC中文網說：「從法律上來說，（伊力哈木的案件）是危害國家安全的案件。從政治上說，是政治犯罪案件。這種申訴的可能性，從目前的狀況來看，幾乎是沒有。不過，（申訴）也是他的一個權利。」不過，伊力哈木還未能跟律師見面。

伊力哈木是自去年十二月入獄以來，第二次見到家人。監獄規定，伊力哈木三個月才能與家人會面。危害國家安全的罪犯，進了監獄半年以後才能會見家人。伊力哈木與家人首次見面延誤約一個月，所以在七月的時候才安排第一次見面。伊力哈木的妻子及孩子現時住在北京，這次未能探訪伊力哈木。

劉曉原指伊力哈木的妻子及孩子經濟情況欠佳。伊力哈木的80多萬存款被沒收，而他的妻子是合約員工，一個月收入大概3000元。

伊力哈木案件原本由劉曉原及李方平律師負責，但劉曉原指他自己承接申訴案件有困難。七月政府大規模抓捕維權律師及人士，而劉曉原隸屬的北京鋒銳律師事務所亦是重要目標之一。

劉曉原的同僚，著名維權律師王宇，至今仍被拘留。王宇及劉曉原的孩子都被禁止出國，而王字兒子包卓軒曾嘗試從緬甸出境，但被中國警方拘捕，現時在內蒙被軟禁。

劉曉原表示，伊力哈木在獄中健康穩定，獄方亦有為伊力哈木安排身體檢查及治療，伊力哈木要求家人送一些書給他。

伊力哈木本來是中央民族大學的經濟系教授，研究新疆問題及中亞社會經濟。去年9月23日，新疆烏魯木齊法院指伊力哈木「分裂國家罪」罪成，判決終身無期徒刑。11月 21日二審維持原判。中國政府指伊力哈木與東突勾結。

（撰稿：蔡曉穎 責編：蕭爾）