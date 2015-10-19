王林案改高層辦理 南都記者和貪警涉案

圖片版權 xinhua Image caption 「氣功大師」王林曾受到不少中國高官及名人追捧。（資料圖片）

中國官媒曝料，中國「氣功大師」王林案被移送公安部直接辦理，引起各界關注。據報，地方辦案民警涉嫌違法犯罪，南都記者也牽涉其中。

新華社周日（18日）報道稱，江西警方在辦理王林案件中發現，辦案民警鐘某與王林前妻、情婦勾結，干擾辦案，企圖為王林開脫罪責，並收受王林前妻、情婦賄賂。

而此前一直跟蹤採訪此案的《南方都市報》記者劉某，則涉嫌參與了上述活動。

新華社援引《南方都市報》負責人稱，支持由公安部直接辦理此案，南都全力配合併相信公安部門會依法調查、公正處理。

但BBC中文網記者向《南方都市報》證實上述表態時，得到的回復是「不了解、不清楚、不作答」。

「非法獲取國家秘密罪」

王林於今年7月15日被警方刑事拘留，因其捲入了弟子鄒勇被殺案。而從2013年一直跟蹤報道王林的《南方都市報》記者劉偉，於10月9日被江西警方以「非法獲取國家秘密罪」刑事拘留，被羈押在江西南昌市的一個看守所。

中國刑法規定，對竊取、刺探、收買方法，非法獲取國家秘密的，處3年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權利；情節嚴重的，處3年以上7年以下有期徒刑。

劉偉被羈押一周後，其東家《南方都市報》發表聲明稱，已幫助劉偉家屬聘請辯護律師，維護記者正當的合法權益。

聲明還稱，南都高度關注事件後續進展，積極配合有關部門的調查，希望警方依法辦案，及時依法公開案件信息。

至於劉偉獲取的「國家秘密」，中國新聞業的相關人士表示，其報道可能援引了警方內部信息源提供的卷宗材料。

但中國調查報道依賴警方信息源是常見的手法。中國部分媒體的報道稱，如果警方將其內部人提供給記者的材料認定為「國家機密」的話，中國記者將面臨「不小的」法律風險。

（撰文：覓雲 責編：路西）