台灣總統大選：三千萬台幣「換柱」疑雲

圖片版權 Getty Image caption 國民黨舉行了臨時全代會廢除了對洪秀柱的提名，改為徵召朱立倫代表該黨競選2016總統大選。

國民黨發言人說，國民黨開給該黨前總統候選人洪秀柱的支票是以預支方式支援洪秀柱的競選經費。

國民黨文傳會主委林奕華並說，質疑這筆款項的民進黨立法委員陳其邁應該放棄民意代表免責權為自己的言論負責。

陳其邁等民進黨立法委員質疑國民黨開出的面額三千萬元新台幣的支票是換下洪秀柱的「代價」。

而經手轉交這張支票的洪秀柱競選顧問、台灣前交通部長葉匡時則在其臉書專頁上說由於洪秀柱募款有「不足之虞」。

葉匡時說，因此他與洪秀柱以及國民黨中央黨部經過多次協調，決定先向黨部借支經費，待選舉過後，再由候選人的選舉補助款歸還。

後來國民黨黨部再10月5日將一張開給洪秀柱政治獻金專戶的三千萬元新台幣支票，交由他轉交洪秀柱，但是洪秀柱認為「目前候選人身份被挑戰當中，此際不宜收這張支票，等她候選人身份不再被挑戰之後再拿」。

葉匡時說，當天傍晚他就把這張支票退還給國民黨，自認「清清白白、全無懸念」；他希望「謠言止於智者、請大家多花些精力建立台灣的正面能量，不要老是指揮散播負面能量」。

但是民進黨立法委員陳其邁質疑葉匡時是「空中串證」，他召開記者會指，根據台灣的《選罷法》，政治獻金是無償捐獻、是「有進無出」，如果半途不選，結餘款項要交給國庫。

陳其邁並指出，當時洪秀柱的競選專戶內還有五千萬元新台幣，還要向國民黨預支三千萬元新台幣是「不符合經驗法則」。

在國民黨臨時全代會通過換下洪秀柱、改為徵召該黨主席、新北市市長朱立倫之後，台灣專門調查政界高層人士和高層官員不法行為的特偵組傳喚朱立倫、葉匡時、洪秀柱等人調查。

特偵組調查的是洪秀柱、朱立倫等人是否涉嫌金錢交易、違反了台灣所謂的「搓圓子條款」；在台灣政壇，「搓圓子」的意思就是利用各種手段，使得對方被迫放棄自己的權利。

（撰稿/責編：威克）

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