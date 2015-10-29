澳大利亞藝術館啟動艾未未樂高積木捐獻點

圖片版權 NGV Photographic Services Image caption 維省美術館在雕塑館外停放一輛汽車收集捐贈的積木。

澳大利亞一家公立美術館啟動了捐獻點，收集民眾捐贈給中國異議藝術家艾未未的樂高積木。

此前，艾未未公開表示遭到丹麥樂高集團拒絕批量出售其積木以製作「政治作品」，樂高集團也證實是基於「既有政策」拒絕。一些網民隨後表示願意捐贈積木。

澳洲維多利亞省國立美術館（NGV）把一輛汽車停放在館前，並打開天窗，鼓勵捐贈者把積木從天窗倒進汽車內。

位於墨爾本的維省美術館將於12月主辦艾未未與安迪·華荷作品聯展，艾未未此前表示，他希望採購樂高積木製作供這次展覽展出的作品。

他批評樂高的決定是「審查與歧視行為」。

維省美術館表示，這是北京以外的第一個積木收集點，他們將把收集到的積木提供給艾未未的一個「新項目」之用，但沒有說明是否就是將於該館展出的作品。

艾未未表示，網民反應踴躍，他將在更多城市設立積木收集點。

圖片版權 NGV Photographic Services Image caption 美術館說這些積木將交給艾未未創作一個「新項目」。

中共《人民日報》旗下鷹派報章《環球時報》主編胡錫進星期一（10月26日）以筆名單仁平發表文章說：「樂高的選擇代表了商業世界的基本秩序，艾未未則代表了為實現個人影響力什麼秩序都可以不顧的衝動。」

「而結果是艾未未不得不另找其他積木素材，這或許是一種隱喻：個人主義和自由主義在這個世界上有越來越多的空間，但還有很多時候秩序就是秩序，它們會比一些人通常想像得更善於堅持。」

胡錫進稱：「大多數跨國公司都必須遵守一個規則：以順應的態度對待政治正確性的要求，同時要堅決避免陷入政治糾紛，保持經濟與政治的分立。」

「樂高公司在中國有大量業務，上海有可能開一家新的樂高主題公園，它拒絕配合艾未未的任性，因為它的利益有著巨大牽動面，它是世界各種規則的受益者，就需相應承擔更多責任。」

作為中國國家主席習近平訪英的連串商貿合同之一，一家英國企業上周宣佈將於中國上海建設新的樂高樂園主題公園。樂高集團本周向英國《衛報》強調，樂高樂園業務早已在10年前出售予這家英資企業。

圖片版權 NGV Photographic Services Image caption 艾未未稱她接到了排山倒海的積木認捐。

（編譯：葉靖斯 責編：蕭爾）

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網友反饋

拿一個北歐小國的兒童玩具公司施虐，也是醉了

佚名

呵呵, 英國人為了錢, 在中國獨裁者面前連底褲都不要了, 為了後代有正確價值觀, 堅決抵制沒有良知的樂高公司。

佚名