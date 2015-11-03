圖片版權 Getty Images Image caption 香港特首梁振英指，港大申請禁制令無礙新聞自由，而公布錄音不道德及違反社會行事規則。

香港大學上周五就商業電台及其他人士發放校委會會議錄音申請禁制令，香港行政長官梁振英周二發表回應指，禁制令無礙新聞自由，公布錄音不道德及違反社會行事規則。

梁振英周二對記者說：「任何機構，無論這個機構的性質是什麼，在事先講明保密的情況底下而又洩密，尤其是在與會者不知情下進行錄音，無論這個錄音事後會發給新聞界，或者是他自己用來作其他用途，本身都是一個十分不道德和違反我們社會行事規則的一種做法。」

他亦指，香港特區政府非常重視新聞自由。

另外，梁振英說：「港大校委會主席和尚有的委員空缺任命，我今日是沒有消息的。」香港大學校委會現任主席梁智鴻任期將於本周五屆滿。

香港記協

但是，香港記者協會不同意梁振英的立場。在一份聲明中，香港記協說，「內幕人士向傳媒提供保密資料，往往是因為既有的申訴、監察或制衡渠道失效，而事涉公眾利益。今次香港大學校委會會議之錄音被披露，亦是在社會大力呼籲校委會交待否決副校長人選但不獲回應後發生的。特首將其形容為不道徳行為，本會未能同意。」

聲明說，「內幕人士藉披露保密資料，以爭取公義，並監督權貴，在本地及海外媒體並不罕見。2014年，因為澳洲傳媒就取得內幕人士提供的機密商業合約，特首收取澳洲UGL400萬英鎊「離職安排款項」，而且未有依例申報一事，得以曝光。」

香港記協說，倘以保密凌駕公眾利益，將會削弱輿論對權貴的監督。

外間一直傳聞前中文大學校長李國章將會出任香港大學校委會主席，不過香港大學學生會在上月26日至30日舉行公投，高達九成投票者贊成「李國章不適合在香港大學管治架構擔任任何職位」的議案，上月的公投共有5316票有效票。

《南華早報》早前以電郵訪問港大校長馬斐森，馬斐森說：「校委會主席在申請禁制令前曾諮詢法律意見，而所有問題應向他發問。」馬斐森的答案看似要與梁智鴻的決定切割。

另外，馬斐森說他支持保密原則，亦譴責任何洩密事件。

香港記者協會及其餘六間傳媒工作者團體周一到香港大學請願，要求香港大學撤銷禁止商業電台及任何人士發佈會議錄音、文件及內容的禁制令。

另外，七間團體亦發起網上聯署，聯署數字將於周四公布。

(撰稿：蔡曉穎 責編：蕭爾)