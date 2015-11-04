中國國台辦：「習馬會」雙方領導人同意互稱「先生」

圖片版權 AFP Image caption 習近平與馬英九將以「兩岸領導人」身份在新加坡進行歷史性會面。

中國國台辦主任張志軍周三表示，「兩岸領導人」習近平、馬英九將在7日於新加坡會面，互稱「先生」，就「兩岸關係和平發展交換意見」。

新華社周三（4日）上午九點刊出中共中央台灣工作辦公室、國務院台灣事務辦公室主任張志軍採訪報道，張志軍向媒體表示，此次會面將以「兩岸領導人」的身份和名義舉行，雙方商定同意見面時互稱「先生」。

張志軍稱這是「在兩岸政治分歧尚未徹底解決的情況下根據一個中國原則作出的務實安排」，體現「擱置爭議、相互尊重的精神」，這也是將會面選擇在新加坡舉行的因素之一。在會中將就兩岸和平發展交換意見，探討如何深化兩岸交流合作、增進人民福祉。

張志軍表示，這次兩岸現任領導人會面是兩岸交流的里程碑，「將兩岸交流互動提升到新高度」。

圖片版權 XINHUA Image caption 張志軍（圖右）和夏立言（圖左）今年10月在廣州進行「第四次兩岸事務首長會議」。

張志軍在採訪中談到，實現兩岸領導人會面是中國方面一貫的主張，但「本世紀的前幾年，由於『台獨』分裂勢力的挑釁，兩岸關係一度瀕臨危機。」而在過去七年來兩岸在「一個中國，各自表述及反對「台獨」」的「九二共識」政治基礎之下，加深交流，包括實現全面雙向直航，建立兩岸事務官員定期會面機制等等，給兩岸人民帶來福祉。因此張志軍表示，這次的兩岸領導人會面是順應潮流、合乎民意。

不同於早前報道習近平、馬英九可能在新加坡總理李顯龍舉辦的午宴上「見面」，張志軍表示兩人將有會面，並在會後共進晚餐。

張志軍說，上個月和台灣陸委會主委夏立言在廣州進行「第四次兩岸事務首長會議」時，就有談到兩岸領導人會面問題，並進行了初步溝通。

（撰稿：劉子維 責編：蕭爾）