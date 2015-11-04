台灣官方披露「習馬會」的詳細安排

圖片版權 Reuters Image caption 台灣總統馬英九7日將在新加坡與中國國家主席習近平會面的消息在台灣朝野引起不同反應。

台灣官方周三（11月4日）披露台灣總統馬英九在新加坡與中國國家主席習近平會面的詳細安排，並透露會面將在新加坡市中心香格里拉酒店舉行。

據透露，馬英九一行人將於周六（7日）一早搭乘專機，約中午飛抵新加坡、稍事休息後，下午在新加坡香格里拉飯店與習近平會面。

兩人會面前將開放媒體拍照，之後則進行閉門會談，並在會後各自舉行國際記者會，並共進晚餐。

在晚餐後，馬英九將搭乘專機離開新加坡返回台灣。

而陪同馬英九到新加坡參加「習馬會」的台灣官員則包括總統府秘書長曾永權、國家安全會議秘書長高華柱、總統府副秘書長蕭旭岑、大陸委員會主委夏立言、國安會諮詢委員邱坤玄與陸委會副主委吳美紅等6人。

目前，中國大陸方面還沒有透露陪同習近平參加「習馬會」的隨行官員名單。

消息發佈不一

日前，中國官方宣佈，習近平將對新加坡進行國事訪問是為了出席慶祝中新兩國建交25週年，完全沒有提及將舉行「習馬會」的消息。

而就在周二（3日）深夜，台灣總統府宣佈了馬英九將赴新加坡與習近平舉行歷史性會面後，中國大陸國台辦發言人馬曉光仍沒有證實有關消息，只是說：「對於兩岸領導人會面，我們的態度是積極開放的、一貫的。如有這方面的消息，我們會及時發佈。」

到了周三（4日）早上，國台辦主任張志軍才證實了「習馬會」的消息。

（撰文：李文/責編：蕭爾）