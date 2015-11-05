美國防部長登羅斯福號 象徵美對亞洲再平衡

圖片版權 Reuters Image caption 卡特稱他登上羅斯福號，象徵亞太區對美國的重要性。

據路透社消息，正在馬來西亞的美國國防部長卡特（Ash Carter）周四（11月5號）將登上正在南海巡航的美國航空母艦羅斯福號（USS Theodore Roosevelt）。

卡特在周三（4號）表示，羅斯福號正在南海進行「例行」的巡航任務。而對於他自己登船的意義，他說：「象徵美國對亞洲再平衡政策的承諾，以及亞太區對美國的重要性。」

美官員表示，馬來西亞國防部長希沙姆丁（Hishammuddin Hussein）將會同行。

卡特周三（4號）在馬來西亞參加東盟及中美日等十八國國防部長會議。由於南海問題的分歧，會議取消發佈聯合宣言。

希沙姆丁隨後在記者會上表示，因為東盟國家沒有（在南海問題上）達成一致，所以未簽署任何宣言。

中國宣稱對大部分南海諸島擁有主權。南海是主要的國際貿易航道，而中國的鄰國越南、馬來西亞和菲律賓等國宣稱，每年經過南海的貨物總值多達5萬億美金。

圖片版權 Reuters Image caption 美國稱，羅斯福號在南海進行「例行」的巡航任務。

上月，美國派出「拉森號」（USS Lassen）導彈驅逐艦到南沙群島渚碧礁與美濟礁附近12海里水域航行，持續了數小時，升溫了南海局勢。

美國官員稱，他們是根據國際法所允許的範圍內行使巡航權利，以確保在南中國海的商業航道的自由暢通。中國敦促美國要三思而後行，不要製造麻煩，避免挑釁行為。

對於美國在南海問題上的態度，路透社援引美國國家安全執行顧問厚德（Ben Rhodes）稱：「大家希望美國在南海問題上有所主張，也希望美國是一股穩定的力量。但也希望我們和中國保持良好關係。」

（撰文：覓雲 責編：蕭爾）