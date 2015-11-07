習馬會結束 國台辦強調「九二共識」

圖片版權 AP Image caption 中國大陸國台辦主任張志軍在「習馬會」後的記者會上發言

「習馬會」結束，大陸國台辦主任張志軍在會後的記者會上表示，對兩岸同胞來說，這一天已經等了66年，這是「歷史性的一頁」，也多次強調「九二共識」，「兩岸同屬一個國家的事實不會改變」。

張志軍表示，這是1949年以來兩岸領導人的首次會面，雙方以相互尊重、建設性態度，圍繞推進和平發展、致力民族復興主題，坦承深入地交換看法，而雙方都認為，這次會面對兩岸關係長遠發展都重要意義。

中台兩方在會議結束後各自舉行發表會。張志軍單槍匹馬主持的約半小時的記者會所提到的內容多次重申中國在海峽兩岸的立場，即使在提問環節方面也中規中矩，重覆中國過去一貫提出的立場。

他表示，習近平堅持「九二共識」，「對任何分裂國家的行為，兩岸同胞絕不會答應。」

張志軍承認兩岸之間仍然存在「政治分歧」，而此次會面的各項禮節安排是在分歧未解決之前在不違背「一個中國」原則下作出的「務實安排」。

張志軍的記者會上，只允許三個提問，而提問機會都留給了大陸以及中資媒體，包括新華社、香港中評社以及台灣的《旺報》，其他記者舉手想要發問但都沒有機會，引起一名台灣記者不滿，當場批評，但並未影響記者會的進行。

這次具有「習馬會」歷史性的會議在新加坡舉行，受到全球關注，有近六百名來自世界各地的記者包括大批中國和台灣媒體到來採訪。

在習馬會開始之前，習近平和馬英九在記者鏡頭前握手長達兩分鐘，之後各自向媒體揮手致意。

（責編：晧宇）