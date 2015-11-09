中國東北霧霾嚴重 瀋陽PM2.5曾破千

圖片版權 Reuters Image caption 瀋陽周日（8號）的空氣質量指數（AQI）達到了500。

據新華網周一（9號）消息，中國東北老工業基地遼寧省遇重污染。其中，省會瀋陽市的空氣質量為極重污染，遭最重霧霾。

周一瀋陽市環保局宣佈，瀋陽市的空氣質量將由極重污染降為重度污染，預警從一級（紅色）降為三級（黃色）。

而其官網周日（8號）的數據顯示，污染並非一蹴而就。從本月6號開始，瀋陽市的環境空氣質量指數（AQI）就為216和394，分別為重度污染和嚴重污染。

而瀋陽市環保局預測，該市將會出現連續三天嚴重污染天氣。

而周日（8號）瀋陽市的環境空氣質量指數（AQI）達500，為極重污染。據新華網消息，從本月７號開始，遼寧省１１個城市達到重度污染以上。周一（9號）長春市的AQI最高達700。

BBC中文網查證得知，瀋陽市環保局周日（8日）上午發佈了二級（橙色）預警，下午三點多轉為一級（紅色）預警。主要污染物體為PM2.5，均值一度達到１１５５（微克／立方米），局地霧霾指數一度突破１４００（微克／立方米）。

據新華網報道，一級預警發佈數小時後，停工禁令並未奏效。有部分建築工地繼續施工；瀋陽市環保局官網癱瘓近２小時；而瀋陽市民對於應對霧霾的措施依舊「一頭霧水」。

作為典型的北方城市，瀋陽燒煤供暖。瀋陽天氣預報顯示，瀋陽周一（9日）白天的溫度為3度左右。夜間溫度為零下4度。而瀋陽冬季白天平均溫度為0度，夜間為零下11度。

網友反應

面對老工業基地的極重污染空氣，網友們在中國平台微博上展開了一場討論。

網友「京城老松」道出了北方取暖的無奈，他說：「供暖招來霧霾，不供暖又冷得扛不住。」

而一些中國南方的網友稱還是南方好。一位瀋陽的網友說：「改革開放之初，沒有我們大力發展重工業， 給你們北上廣、江浙地區輸送大量煤礦等重要物資，敢問你們上哪去發展？」

還有一位網友緊跟時政，「Coofucoo」說：「別跟人家馬英九談了，讓人家回歸後跟著一起吸霧霾嗎？煤價降了這麼多，取暖費一點不減，多出來的錢也不見你們用在環保上，去哪了？」

（撰文/責編：覓雲）