廣東高校教師發表「有害」言論被開除

廣東省紀檢當局通報了一起湛江高校教師發表有損黨和國家形像言論而受到行政撤職處分的消息。這是廣東省紀檢當局最近公布了六起違背中央決定和妄議中央嚴厲典型案件之一。

通報稱湛江市嶺南師範學院基礎教育學院英語系副主任梁新生2012年至2014年間，其在暱稱為「dearmr43」的新浪微博上發表多篇言論過激的博文，有損黨和國家形像，造成不良社會影響。

因違反政治紀律和政治規矩，梁新生在2015年7月受到行政撤職處分。該消息再次引起對中共控制輿論問題的關注。

不過在公布的6個典型案例中，除了梁新生發表違規嚴厲受處分外，其他5名幹部和黨員都是因為玩忽職守、違法廉政和財經紀律、幹部選拔舞弊等問題受處分。

這是廣東省當局努力加強對公職人員和黨員的政治紀律和政治規矩、組織紀律約束努力的一部分，旨在讓幹部和黨員思想和行動同中央的政策保持一致。

管制高校言論

但在高校針對違規言論和「妄議中央」行為的處理往往受到更多關注。去年《遼寧日報》發表「老師，請不要這樣講中國」 的公開信，批評了所謂「呲必中國」的現象，把批評矛頭指向那些在課堂上夾帶「私貨」和發表「吃飯砸鍋」言論的老師和學者。

中共最高領導人習近平對中國高校黨的建設作過專門批示，要求辦好具有中國特色的社會主義大學。習近平的指示被奉為中國高校思想工作的指南。

習近平強調中國高校培養的人才聽黨的話，走中國特色社會主義道路，並把實現中華民族偉大復興中國夢作為奮鬥目標。

有分析認為，中共之所以如此重視高校意識形態旨在防止顏色革命的滲入和「六四」抗議重演。

習近平最近在關於「群體性社團組織」的講話中表示要打造抵禦敵對勢力和「顏色革命」的銅牆鐵壁。

美國的中國問題專家沈大偉最近在《紐約時報》 專訪中說，「如果（中共的打壓）行動開始鬆懈，中共的體制就會迅速瓦解。但就目前來看，我發現我所說的『打壓機構』相當強大，有效地開展工作。這對中國來說並非幸事，但現實就是如此」。

（編寫：橫路/責編：董樂）