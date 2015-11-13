朱立倫:台灣需要與中國大陸繼續和解

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國民黨台灣大選候選人朱立倫周五（11月13日）說，台灣需要持續現行政策架構，與中國大陸繼續和解，維持現狀。

他是在華盛頓的智庫布魯金斯學會與美國專家舉行座談時做出這個表示的。

朱立倫周五（11月13日）早上抵達布魯金斯學會，與美國專家會談。會議由布魯金斯學會資深研究員、前美國在台協會（AIT）理事主席卜睿哲（Richard Bush III）主持。

根據BBC中文網掌握消息，參與會談的還包括現任AIT理事主席薄瑞光（Raymond Burghardt），戰略與國際研究中心資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser），約翰霍普金斯大學教授卜道維（David Brown）等人。

在開幕致辭中，朱立倫說，台灣、中國大陸與美國「其中任何一方的誤判，將可能嚴重損害美中台三邊脆弱的利益平衡。」

他提到民進黨台灣大選候選人蔡英文訪問美國時，說她多次重申對兩岸關係維持現狀的立場。

但朱立倫說，海峽兩岸之所以能維持現狀，是馬英九的成就。而他作為國民黨候選人，一定會「持續維持現狀」。

他認為，表面上看他與蔡英文「殊途同歸」，但答案是「幾乎不可能」。

朱立倫提出他的兩岸政策輪廓，包括：

台灣需要持續現行的政策架構，與中國大陸繼續和解，才能夠維持現狀。

台灣必須加強對中國大陸的了解，在每次接觸中，評估中國大陸對台灣的意圖。

與美國密切合作，但台灣必須避免讓美國陷入不必要的台海紛爭中。

台灣人民必須成為負責人的利害攸關者，必須負責地、嚴肅地思考國家安全問題。

台灣必須更加開放其貿易體制，使企業在大陸、在國際市場更具競爭力。

朱立倫說，為了達到上述目標，制度性改革是必要的。

在參加座談會之前，朱立倫與前美國國家安全委員會亞洲事務高級主任麥艾文（Evan Medeiros）共進早餐。

民進黨台灣大選候選人蔡英文6月訪問美國時也曾與麥艾文會面，但當時麥艾文仍在白宮任職。

與蔡英文的會面是麥艾文離任前的最後重要會晤之一。麥艾文現任「歐亞集團」亞洲執行主任，也參與了朱立倫在布魯金斯的座談。

(責編：董樂)