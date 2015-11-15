世預賽：港中足球大戰在即 賽場加強安保

圖片版權 AFP Image caption 周二的比賽，各界將關注香港球迷是否聽從了國際足聯的警告

香港足球隊主場對陣中國隊的世界杯預選賽將在周二（11月17日）進行，賽事主辦方及香港警方將採取特別措施，包括分隔雙方球迷出入口及活動範圍，以及實名制入場。

本場比賽由於此前香港球迷在多場比賽中向中國國歌發出噓聲而備受關注。

對於周二的比賽，香港足球總會（HKFA）表示，除嚴格的安檢之外，比賽當日主客隊雙方的球迷還將被安排從不同的入口進場，場內活動區域也會被「清楚」分隔（包括將使用不同的小食商店和衛生間）；持票者須出示相應的身份證明才能進場。主辦方表示這是首次作類似安排。

「我呼籲球迷在任何情況下都保持冷靜，並且留意場內廣播，」香港足總主席梁孔德在周日（11月15日）召開的記者會上說。

客隊球迷的進場要求則更為嚴格——500名客場球迷門票持有者須攜帶官方發出的邀請信進入比賽場地旺角大球場。

這是2018年世界杯亞洲杯預選賽小組賽中的一輪賽事。按目前積分形勢，如果中國國家隊在客場擊敗香港隊，就可能在爭奪下一輪資格的競爭中佔據優勢，而香港隊獲勝則可能意味著中國隊提前失去晉級機會。

圖片版權 BBC Chinese Image caption 香港足總主席梁孔德（左）呼籲球迷在任何情況下「保持冷靜」

香港隊vs中國隊：兩隊在爭什麼？

兩隊同分在世界杯亞洲區預選賽小組賽C組，主客制雙循環比賽後，8個小組的第一名和成績最好的4支第二名球隊晉級下一輪；

周二比賽前，卡塔爾以15分暫列C組第一，香港代表隊在多賽一場的情況下以13分排第二，中國國家隊以10分列第三；

小組賽結束後，同分的球隊將依次以淨勝球、對賽成績和進球數決定排名；

兩隊在中國隊主場的第一循環比賽中以0比0戰平；

香港足總因為香港球迷的「不當行為」被國際足聯罰款，並受到警告，再出現違規行為將可能受到進一步處罰，包括扣分、勒令閉門作賽和取消參賽資格等。

中國與香港的足球隊過去曾多次在世界杯預選賽中對陣，但今年的比賽由於中國大陸與香港之間的政治爭議受到更多的關注。

去年秋天，部分香港民眾因不滿北京政府為這個特別行政區領導人選舉定下的框架而發起長達數月的街頭抗議，而在今年6月中國足協發佈宣傳海報提及香港隊球員的多種族特徵時，被一些香港球迷認為是種族歧視。

他們將這種不滿情緒延伸到了球場上：自今年6月以來，香港球迷在至少三場世界杯預選賽比賽中向代表香港隊的中國國歌《義勇軍進行曲》報以噓聲。

香港足總曾因此事受到國際足聯（FIFA）的制裁警告，而在9月8日香港對卡塔爾的比賽中再次出現噓國歌行為之後，國際足聯對香港足總處以5000瑞士法郎（約合3.99萬元港元）的罰款。

國際足聯警告，如果香港球迷繼續有違反規則的行為，香港足總將可能受到進一步處罰，包括扣分和禁賽等。

周二的比賽，國際足聯紀律委員會以及各界媒體都將關注香港球迷是否聽從了相關警告。

賽前，香港足總主席梁孔德在記者會上再次呼籲香港球迷尊重奏國歌儀式。

按國際賽事慣例，球場安保工作將由主辦方足球協會聘請保安公司負責，警方則主要維護球場外秩序。

關於周二的比賽，香港足總以及警方均不透露具體安保和警力人數，不過香港警方表示，已經部署足夠人手和預留警力應付任何突發情況。

香港足總主席也表示，雙方球迷不會發生衝突。

「他們在球場裏面碰到的機會很小，」梁孔德說。

（編寫：邵智傑 責編：路西）