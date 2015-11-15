觀點：遙望巴黎的「部分」中國人

圖片版權 AP Image caption 上海「東方明珠塔」

法國時間的11月13日，又一個被悲劇籠罩的「黑色星期五」，僅僅幾十分鐘整個巴黎就變成了比雨果筆下的小說更悲慘的世界。而遠在三萬公里之外的大多數中國人，由於時差原因是在第二天早上起來，才獲悉這個美國「911事件」之後最殘暴的恐怖襲擊事件的。

在中國的網絡和社交媒體上，絕大部分人對法蘭西這個國家、巴黎這座城市以及所有受害者和受到驚嚇的人們，報以的是人道主義的同情和哀悼，而對於恐怖主義的聲討也充斥著周遭。在這裏，你可以看到和世界上其他任何一個國家一樣的人性的溫暖，一種主流的普世價值觀。

特別的聲音

然而，在互聯網這個多元到讓一些人口不擇言的非現實環境裏，你也能「看到」這樣的聲音：「伊斯蘭教是邪惡的，鏟除ISIS的根本是鏟除伊斯蘭教。」對於這樣的觀點和言論，西方社會其實也有，但任何一個民主國家的政府以及絕大多數理性的民眾都不可能支持這樣的觀點。

不過，這樣的少數極端言論卻顯現了一個中國大多數人群所存在的問題：中國許多民眾對於伊斯蘭教不甚了解，根本不知道這個宗教的起源、演變、教義，以及目前的恐怖組織和伊斯蘭教到底是什麼樣的關係。伊斯蘭教，除了在少數地區對中國的世俗社會而言基本上是陌生的。

當然，伊斯蘭教歷史的複雜性是全世界所公認的，要求一個普通的中國百姓像伊斯蘭世界或者如法國一樣的殖民地國家、移民國家的民眾一樣，了解伊斯蘭教是不現實的。但中國人依然應該在人性的情感之外，多了解一些那個看似「危險而神秘的世界」。

而比這樣的聲音更值得觀察的是另外一種典型的「中國思維」。《人民日報》旗下《環球時報》的「環球網」在巴黎恐怖事件之後進行了兩個網絡調查：

1、 你願意為法國恐襲遇難者默哀嗎？截至北京時間的11月16日零點，有550票31%的人選擇的是不願意。（1210票，69%選擇願意）

2、 你怎麼看上海「東方明珠塔」亮三色燈哀悼法遇難者？同一結點，竟然有2071票63%的人發對！（其餘1228票，37%的人贊同）

當然，這樣的投票數量和比例並不能代表中國大多數普通民眾的意願，因為《環球時報》以及環球網被中國網民看作是為政黨「叼盤子」的極左媒體，是逆時代潮流而令人不齒的宣傳工具，除去它的擁躉之外，很多人根本不屑於被《環球時報》做這樣的調查，因此這樣的結果中很可能聚集了大量的「五毛黨」。

但是如果觀察下面的評論留言，你會發現，在中國的現實社會中，即使很多並非「思想上的五毛者」，也會有相同的觀點和認知，即「有因必有果」——正因為美法在中東世界的武力干預，才會遭到這樣的災難。

思想的距離

對於沒有實現國家民主化的中國人來說，長期接受的是政府部門對於西方敵對勢力從「和平演變」到「粗暴干涉他國內政」的政治宣傳，一部分人不能夠理解「人權大於主權」以及民主國家推動「普世價值」全球化的意義，因此參雜著長期以來由於國家關係的隔閡帶來的對美國以及法國的成見，抱以反對的態度並不足為奇。

西方社會不應該簡單的認為，這些投反對票的中國人就是沒有同情心甚至冷血的，這樣的態度和問題是長期受政教宣傳之後，產生的與民主社會的思維鴻溝。這樣的鴻溝，在巴黎恐怖事件中表現出來的可能只是一種對美法言辭上的批評甚至嘲諷，而在中國自身的民主化道路上卻是一道需要艱難跨越的阻礙。

巴黎距離中國很遠，但最遠的不是地理的距離或人類的情感，而是在關切的遙望當中，思想被專制囚禁的「那部分中國人」，心中如極端宗教般的篤信。

（責編：林杉）

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