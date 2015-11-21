馬里安全部隊繼續追捕漏網襲擊嫌犯

圖片版權 AP Image caption 在事發酒店外加強戒備的馬里士兵

西非馬里的安全部隊正在繼續展開大規模搜捕行動，試圖將更多可能涉嫌參與巴馬科麗笙酒店襲擊案的人緝拿歸案。

在11月20日發生的巴馬科麗笙酒店襲擊案中19人喪生，其中包括3名中國公民——中鐵建的資深管理人員。

案發後不久，馬里軍警在多國特種部隊協同下突擊營救了一度被困酒店內的一百多名人質，但是仍有19名人質遇難；突擊部隊還同時擊斃2名武裝分子。

一名馬里政府官員告訴BBC說，巴馬科當地主要醫院的停屍房中至少有21具屍體。

馬里總統基塔已經宣佈全國實施為期10天的緊急狀態法，並呼籲公眾致哀3日。

北非阿拉伯人

發動馬里酒店襲擊的是名為「伊斯蘭馬格里布的基地」（Al-Qaeda in the Islamic Maghreb）的極端組織及其在當地的同盟軍「哨兵」（al-Murabitoun）。

上述二者被多數國家定性為「恐怖主義組織」。所謂馬格里布是阿拉伯語中對北非阿拉伯國家的統稱。

這二個組織最早分別源於北非的阿爾及利亞和突尼斯等國的伊斯蘭反政府組織，後來在阿拉伯之春後逐漸滲透發展到西非。

他們的主要成員是北非遊牧民族圖瓦雷克人，北非和中東的阿拉伯人。

（編譯/責編：晧宇）