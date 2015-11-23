疑有中資背景 台灣或「從嚴審查」東森收購案

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就在美國媒體商人丹密茨( Dan Mintz )宣佈以個人名義收購台灣最大的私有中文電視平台 「東森電視集團」引發中資背景猜疑後，台灣經濟部表示其可能「從嚴審查」這筆交易。

台灣經濟部投資審議委員會執行秘書張銘斌表示，若證實丹密茨所屬的DMG印紀傳媒合伙人之一的肖文革有中國軍方背景，該委員在收到該投資案件後將「從嚴審查」這筆交易。

他還表示，該筆交易進行前，還需要通過國家通訊傳播委員會（NCC）。

「個人名義」

丹密茨( Dan Mintz )是美國DMG娛樂與媒體公司的創辦人兼執行長，身為電影製片人的作品包括電影「鋼鐵俠3」（Iron Man3）。

根據路透社報道，他也是深圳證交所掛牌公司印紀傳媒（DMG Entertainment and Media Co.）的共同創辦人。

在美國《洛杉磯時報》上周六（21日）凌晨報道此消息後，丹密茨透過DMG在台公關發出聲明稿，解釋稱其「以個人名義，收購美國凱雷集團（Carlyle Group）所持有台灣東森電視集團股份。此項投資收購案有待台灣監管機構未來核可。」

根據報道，丹密茨出資6億美元（約38億人民幣，195億台幣）購買凱雷集團所持有的台灣東森電視股份。

凱雷發言人已經向美國媒體證實確有其事，但拒絕再透露細節。

丹密茨的聲明也沒有提到具體交易金額。

印紀傳媒在2014年通過高金食品「借殼上市」，通過資產置換，高金食品持有印紀傳媒100%的股權，實際控股股東和控制人變成印紀傳媒董事長肖文革。

丹密茨在聲明稿中表示，收購東森電視，「主要著眼於充分運用全球華文內容產業龐大的成長潛力。」 希望能打造「全球華文娛樂首屈一指的平台」。

東森電視

東森電視是台灣最大的私有中文電視集團，擁有20個頻道，其中八個在台灣，涵括了新聞、體育、戲劇、兒童節目等等。

在北美和歐洲也擁有衛星及有線頻道，在南美洲有出資成立頻道。觀眾遍及亞洲、香港、新加坡和馬來西亞。

東森電視由力霸集團創辦人王又曾之子王令麟創立，前身為1991年成立的「友聯全線公司」。1997年更名為東森電視台。

2006年王令麟將東森電視40%的股權賣給美國私募股權基金凱雷集團。

2006年底力霸集團倒閉，王令麟因涉及力霸相關弊案被判刑。

2007年東森電視因運營狀況不佳，再賣出股份與凱雷，使凱雷對東森電視的持股達到 61%，成為東森電視最大股東。

（撰稿：劉子維/責編：董樂）