人生第一票：港區議會選舉中的女性「首投族」

香港區議會選舉投票率創下新高，今年登記做選民的人數也較去年高出兩倍以上。這其中，首次投票的女性「首投族」格外引人注目。

周日（22日）舉行投票的第五屆香港區議會選舉，投票率達47.01%，共有146萬多人投票，是主權移交以後最高的投票率。根據選舉委員會資料，今年新登記為選民的「首投族」人數有26.1萬，比去年登記的7.7萬大幅增加。

被視為「佔中」之後投入政治的「傘兵」區議員當選人楊雪盈周二（24日）接受BBC中文網訪問透露，她在街邊拉票時，遇到不少民眾主動表示這是自己第一次投票，「有跟我說他們是第一次投票的，都是比較年輕的人。」她說。

BBC中文網採訪四位年齡區間從20歲至64歲的「首投族」，政治立場不同的她們，有三位明確表示，去年發生的「佔中」是促使她們登記成為選民、在這次區議會選舉投下人生第一票的推力。

「沉默的大眾」

現年64歲，自1978年開始在國外生活13年的公司雇員梁女士說：「從國外回來一直沒有參加（選舉），沒有這種想法。」但「佔中」改變了她的想法──反對佔中的她認為，是時候把自己的意見表達出來。以往她認為「讓人家知道你對香港政府的意見 」並不是多重要的事。但從佔中之後，她覺得「不能讓這一小撮人代表我們」。

梁女士明確表示，她登記做選民的最主要目的是明年的立法會選舉。她說：「我登記做選民就是想反映我支持哪一個政黨。」這次區議會選舉，在她居住的選區內， 「有一個小伙子做得很好，常常看到他。但我不喜歡他背後的那個黨，所以我沒有選他。」

圖片版權 AFP Image caption 香港街頭的「反佔中一週年圖片展」，說明香港社會對「佔中」的不同態度一年之後仍然存在。（資料照片）

和梁女士想法相似的還有50歲的職業女性尹女士，她從20歲離開香港，在美國、新加坡、北京等地生活，2011年回到香港。

同樣反對佔中的她說：「回香港後，覺得香港越來越不對勁，越來越不行，覺得我們『沉默的大眾』應該出來做點事情。」以前她認為投票與否都沒有影響，而且在她成長的年代，殖民地政府並沒有讓香港人有機會接觸「投票」這件事。但現在她認為，每一個人都要表達自己的立場。「從佔中以來，有一些政黨我不太喜歡，太極端了，要把他們選下去。」

因為工作的關係，她待在自己居住地的時間並不多，因此她投票的優先考量是候選人的政黨傾向。

「我的票也蠻重要」

現年23歲的研究生楊同學明確表示，在「雨傘運動」她才想登記做選民。以前她認為「我的那一票沒那麼重要，或是我沒辦法改變什麼東西。」

她在台灣的太陽花運動和雨傘運動之後才開始關心政治，「以前連泛民和建制派都分不清楚」，她不夠了解更不敢評論。但在參與佔中，甚至在佔中現場守過五夜後，她認為自己開始慢慢了解。

圖片版權 AFP Image caption 2014年九月底開始的「佔中」，讓香港人重新思考政治。（資料照片）

「雨傘運動後覺得，我的票也蠻重要的，就算可能改變不到結果，但也要把票投下來。」她說。

她透露她選擇的候選人，在還不是區議員時，就常在屋苑為街坊鄰居服務。雖然「候選人的政黨傾向」也是考慮因素，但她更認為手上這一票是「要顯示我想要我這個社區未來要怎麼發展。心底還是會覺得泛民多贏一點比較好，但投票時沒想這麼多。」

她不認為「雨傘運動」是「失敗」，認為這激發人民關心政治，而她期待「下一次的立法會選舉可能有一些比較新的東西出來。」

今年20歲的大學生楊同學則說，「佔中」並不是她成為「首投族」的主因，而是因為達到法定投票年紀（18歲），而且在學校裏學到「投票可以選代表你的人」，所以很自然的就跟著家人去投下人生第一票。

她表示不喜歡選區內建制派的候選人，認為他做一些表面功夫像是發食物、組織旅遊來「騙老人家」，「其他什麼也沒有做」，因此她投給泛民候選人，這也是她的選區內第一次出現泛民派的候選人。

當選人看法

灣仔區議員當選人，現年29歲的楊雪盈認為：「雨傘運動給香港人很大的影響是，不論是哪種立場，都開始關心政治。」她認為民眾「對香港整體環境不滿，很想有一些改變。」

她說在選區內，她的團隊會製作「視覺感比較強」的海報，徵詢店家的同意貼在商鋪內，但沒有特別以「首投族」或其他特定族群製作文宣。

你也是此次香港區議會選舉中的「首投族」嗎？歡迎與我們取得聯繫，發表看法。我們的郵箱地址：Chinese@bbc.co.uk。