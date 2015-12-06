涉薄熙來案前實德董事長徐明在獄中病逝

圖片版權 cctv Image caption 徐明曾在2013年8月22日對薄熙來的審判中出庭作證

因為同中共前重慶市委書記薄熙來案有牽連而深受關注的中國前實德集團、實德俱樂部董事長徐明星期五（12月4日）在獄中去世，終年44歲。

據中國媒體報道，徐明的死因可能是急性心肌梗塞。

徐明1971年出生在大連農村地區，後來曾在瀋陽航空工業學院學習國際貿易。

1992年，年僅21歲的徐明創建大連實德集團。

1999年，實德集團成為大連萬達足球俱樂部贊助商，大連萬達隊改名為「大連萬達實德隊」。

2005年，徐明在「福布斯中國富豪榜」上排名第八，實德隊則再次奪得中超、足協杯雙冠王。

2011年，在中國民營500強企業評選中，實德集團列第66位。

2012年2月，重慶市副市長王立軍進入美國駐成都總領事館，滯留一天後離開，製造了最終導致薄熙來下台的「王立軍事件」。

同日遭到控制

同年3月15日，薄熙來被免除了中共重慶市委書記的職務。

中國多家媒體隨後報道說，大連實德集團董事長徐明已經因涉嫌經濟案件於3月15日「被有關部門控制」。

美國《華爾街日報》曾報道說稱，1992年實德集團成立，一名美籍台灣商人把徐明介紹給了時任大連市長的薄熙來和他的妻子谷開來，徐明和他們的關係密切起來。

此後的八年時間裏，因為薄熙來試圖將大連打造成國際航運、時裝和信息技術中心，以此向中國共產黨高層領導表功，當地政府出台的眾多大型建設項目由實德獲得，該公司成長為一個全國型的集團。

據報道，徐明曾陪同谷開來和其子薄瓜瓜到英國選擇私校，體現了他和薄家關係之近。

薄熙來被控接受了徐明兩千多萬元人民幣的賄賂，徐明曾在2013年8月對薄熙來的審判中出庭作證，但薄熙來予以否認。

根據濟南法院公布的徐明證詞，徐明多年來給薄家付出大筆賄賂，包括為薄瓜瓜支付信用卡賬單，並為谷開來在法國購買別墅支付資金，等等。

有消息稱，徐明最終以行賄罪獲刑，刑期4年半，屬從輕處罰，應該在明年9月服滿刑期。

（撰文：躍生）