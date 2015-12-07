霧霾持續 北京首次啟動重污染紅色預警

2015年12月7日

圖像來源，AP 圖像加註文字， 這是北京市首次啟動空氣重污染紅色預警。

北京市應急辦周一（7日）18時發佈空氣重污染紅色預警，全市於12月8日7時至12月10日12時將啟動預警措施。

這是北京市首次啟動空氣重污染紅色預警。

官方建議北京市中小學和幼兒園聽課、企事業單位可實行彈性工作制、原則上停止大型露天活動，公眾盡量乘坐公共交通工具出行，減少機動車上路行駛，且駐車時及時熄火，減少車輛原定怠速運行時間。

除以上建議性應急措施，還有強制性應急措施，包括在全市範圍內實施機動車單雙號行駛，且公務用車在單雙號基礎上再停駛總數的30%，公共交通運營部門延長運營時間。

強制措施還有：禁止建築垃圾和渣土運輸車等重型車輛上路、施工工地停止室外作業、增加常規作業的清掃保潔，減少交通揚塵污染、按照空氣重污染紅色預警期間工業企業停產限產名單實施、禁止燃放煙花爆竹和露天燒烤。

11月27日至12月1日，中國北方大片地區剛剛遭遇嚴重霧霾天氣。

11月30日，監測北京空氣污染指數的各地讀數都稱，北京的空氣污染達到了極其危險的峰值， 出現了近年來最嚴重的污染水平。

據北京市環保監測中心最新檢車預報，空氣重度污染將持續到12月10日。