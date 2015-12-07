台灣影星柯俊雄因肺癌去世

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台灣影星柯俊雄因肺癌在台北過世，曾參選過香港立法會及台灣立法院的柯俊雄從影時曾獲金馬獎及亞太影展最佳男主角獎項。

柯俊雄從1960年代進入影壇後先以台語電影演員起家，並在1970年代以扮演國民黨軍事人物一系列電影聞名。

他在七十年代電影《英烈千秋》扮演張自忠，在《八百壯士》扮演謝晉元，這兩部描述二戰國軍英勇人物影片分別獲得了亞太影展最佳男主角及金馬獎」最具發揚民族精神特別獎」。

其七十年代主演的國民黨軍事電影還包括了《梅花》及《黃埔軍魂》等，他並因《黃埔軍魂》而得到金馬獎最佳男主角獎。在台灣戒嚴時期這類具政宣意味電影曾除了在電影院外，日後並在包括學校與軍隊等重覆播放。

柯俊雄八十年代參與演出的一些電影，曾與日後成為國際影壇巨星的澳大利亞演員梅爾吉布森及港星成龍合作。其在九十年代以《一代梟雄─曹操》一片再度獲得金馬獎最佳男主角後，逐漸淡齣電影界而轉戰政界。

具有香港居民身份的柯俊雄在1996年曾參加香港主權移交前夕由中國主導，而不被港英政府承認的臨時立法會選舉，但並未當選。其在2004年以國民黨候選人身份參與台灣新竹市立法委員選舉則獲當選。

柯俊雄在立委任內因未獲國民黨再度提名，而改加了入當時新成立的台灣農民黨並作為2008年該黨政黨代表立委候選人。

2008年是台灣立法院改革減少立委人數，改為單一選區兩票制，即政黨除了區域立委外也提名政黨代表立委的首屆。而台灣農民黨當年選舉得票不到百分之一，因未達百分之五的立委席次分配門坎，使得柯的參政因而告終。

（責編：羅玲）