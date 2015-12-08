北京霧霾：首發紅色預警　私企員工照常上班

圖片版權 AP Image caption 戴口罩出行現在幾乎成了北京市民的日常。

應對新一輪的霧霾天，北京首次啟動了空氣重污染紅色預警。這也是迄今為止北京發佈的最高級別的霧霾預警。

此次預警從周二（12月8日）7時（格林尼治標凖時間周一23時）持續到周四（10號）正午12時。

官方建議北京市中小學和幼兒園停課、企事業單位可實行彈性工作制、原則上停止大型露天活動，公眾盡量乘坐公共交通工具出行，減少機動車上路行駛，且駐車時及時熄火，減少車輛原定怠速運行時間。

但北京私營企業的員工，今日照常上班。雇員們告訴BBC中文網記者，雖然不願意上，但是沒辦法。

駐扎北京的美國駐華大使館的空氣質量檢測數據顯示，截至周二9時，北京的空氣質量指數（AQI）顯示，主要污染物PM2.5的含量為250。

而在同一時間點，北京市環境保護監測中心的AQI數據為266，為重度污染。

「洗鼻子」和「囤口罩」

在北京工作的於女士告訴BBC中文網記者即使今天北京發佈了紅色預警，企事業單位實行彈性工作制。但在北京一家私企工作的她說：「該加班加班，該幹啥幹啥。」

從11月27日至12月1日，北京遭遇嚴重霧霾天氣。但當局並未發佈任何預警。面對新一輪霧霾天，北京的預警，她說：「這次還不錯。」

但在霧霾天工作，於女士說：「當然不願意，但是沒辦法。」

她家住在北京上風向的北五環，住在21層，依舊無法開窗。一開窗就是一層灰撲面而來。家有85歲高齡的老人，她描述說，霧霾天見不到太陽，老人心情不好，很少去室外。也老咳嗽。

對於她自己的身體狀況，她描述說現在每天帶口罩，有痰，每晚回家洗鼻子發現「鼻子都是黑的。」

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戴口罩出行現在幾乎成了北京市民的日常。同樣在北京私企工作的周女士向BBC中文網記者介紹說，現在囤了兩大袋，共六個有濾網的口罩。去年的霧霾天，她消耗了五個口罩。今年的情形，她說：「可能幹掉10個。」

因為公司性質關係，即使今天北京企事業單位實行彈性工作制，她也依舊要上班。

「非常煩。」這是她對今天上班的回應。

在北京念完研究生後留在北京工作的她說，習慣了北京的生活，即使冬季的北京，霧霾連天，她也表示也不願意回家鄉。她說，不是不想，而是回不去了。

周女士說現在每晚回家洗鼻子，而且有了慢性咽炎。應對霧霾天對身體健康造成的威脅和傷害。她介紹說現在使用「物理療法」，比如多吃黑木耳，多喝水等等。說著說著，她自己在電話裏開心地笑起來。

強制性措施

除開建議性的應急措施，北京還實施強制性應急措施，包括在全市範圍內實施機動車單雙號行駛，且公務用車在單雙號基礎上再停駛總數的30%，公共交通運營部門延長運營時間。

圖片版權 Reuters Image caption 禁止露天燒烤也是此輪應對霧霾的強制措施之一。

強制措施還有：禁止建築垃圾和渣土運輸車等重型車輛上路、施工工地停止室外作業、增加常規作業的清掃保潔，減少交通揚塵污染、按照空氣重污染紅色預警期間工業企業停產限產名單實施、禁止燃放煙花爆竹和露天燒烤。

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 上一輪北京的霧霾天，官方並未發佈任何預警，

11月27日至12月1日，中國北方大片地區剛剛遭遇嚴重霧霾天氣。11月30日，監測北京空氣污染指數的各地讀數都稱，北京的空氣污染達到了極其危險的峰值， 出現了近年來最嚴重的污染水平。

圖片版權 Reuters Image caption 北京發佈首個紅色污染預警，圖為今日在北京市中心工作的保安。

但彼時官方並未發佈任何預警。

據北京市環保監測中心最新檢車預報，空氣重度污染將持續到12月10日。

（撰稿：覓雲 責編：葉靖斯）

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