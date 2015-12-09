上海海關打擊假冒侵權查獲12萬假冒口罩

圖片版權 GETTY IMAGES Image caption 在中國許多人都戴口罩希望能減少吸入空氣中的污染和病菌，或防止感冒互相傳染

中國媒體周三報道，上海海關發現12萬隻據稱是美國3M公司製造的假口罩。

在假口罩被截獲的消息傳出時，正值中國北京受到嚴重霧霾影響，霧霾達到了危險程度，當局宣佈了紅色預警。

在中國許多人都戴口罩希望能減少吸入空氣中的污染和病菌，或防止感冒互相傳染。

中國媒體報道說，上海海關在檢查中發現兩批出口疑似侵權口罩，經查驗12萬隻口罩都是假冒的3M口罩。已經有多人在調查過程中被警方拘留。

中國一直努力打擊假冒產品。中國的假冒仿製者仿製從蘋果手機到路易威登手袋等廣泛系列的產品。自從中國在2001年加入世貿組織後，中國被要求遵守保護知識產權的全球標凖。

美國3M公司在中國的代表處沒有對上述消息發表評論。

報道說，今年起，上海海關開展「中國製造海外形像維護『清風』行動」，打擊從上海口岸出口的假冒侵權行為。

截至目前，上海海關累計查辦相關侵權案件30起，案值合計達230餘萬元人民幣。

北京和中國北方的四個城市都發出了空氣污染的紅色預警。據認為中國工業增長迅速和汽車擁有量急劇增加加重了主要城市的污染。

中國當局已經將空氣污染認定為社會不穩的潛在原因之一。中國的空氣污染紅色預警導致限制家庭車輛出行以及學校停課。

（編譯：橫路/責編：蕭爾）