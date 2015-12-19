《星球大戰：原力覺醒》首映夜票房創紀錄

圖片版權 Getty Images Image caption 《星球大戰》新片，全球影片引頸以待。

電影業界指，《星球大戰》最新電影在北美開創首映夜票房記錄。

《星球大戰：原力覺醒》（Star Wars: The Force Awakens）在美國時間周四（12月17日）首映票房達5700萬美元（約3800萬英鎊），打破由《哈利·波特與死亡聖器》第二集在2011年創下的紀錄。

分析員指《星球大戰：原力覺醒》有望成為史上最賣座的電影。

該片在英國及愛爾蘭亦刷新票房紀錄。

美國大型娛樂媒體調查機構「Rentrak」的資深媒體業分析師保羅·德加拉伯迪安（Paul Dergarabedian）說，《星球大戰：原力覺醒》在美國及加拿大的首映夜表現，預示電影將在開畫日及周末開創紀錄。

德加拉伯迪安說：「《星球大戰：原力覺醒》的全球票房能達20億美元，絕對有這個可能。」

北美院線聯盟（Exhibitor Relations））票房分析員傑夫·博克（Jeff Bock）說：「《星球大戰：原力覺醒》是長時間以來，最有力打破票房紀錄的電影。」

博克說：「《星球大戰：原力覺醒》的全球票房可能破20億美元。它可能——只是可能——成為史上最高票房的電影。」

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分析員預計《星球大戰：原力覺醒》本周末的北美票房可達二億美元，並可能打破《侏羅紀世界》今年的紀錄。

《侏羅紀世界》六月在北美放映，在首三天票房達到2.09億美元。

在英國，有些影院把電影票價錢提高。例如，Odeon戲院收取兩英鎊的附加費。

《星球大戰：原力覺醒》由JJ·艾布拉姆斯（JJ Abrams）執導，延續星戰首三部曲三十年後的故事。

哈里森·福特（Harrison Ford）和凱麗·費雪（Carrie Fisher）重新演繹韓·索羅（Han Solo）及莉亞公主（Princess Leia）的角色。

（撰稿：蔡曉穎 責編：邵智傑）