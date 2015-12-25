圖片版權 Reuters Image caption 2011年的廣東省兩會上，萬慶良稱自己每月交房租600元。

中共中紀委機關報《中國紀檢監察報》周五（25號）以「『綽號』見『民心』」為題，發文總結落馬貪官罪行和他們的綽號關係。文章稱，多聽聽百姓給官員起的綽號，可懲處貪官污吏。

「六百帝」

周五受審的前廣東省委常委、廣州市委書記萬慶良綽號「六百帝」，新華網將萬慶良一類的官員歸結為「作秀型」。

據中國媒體報道，「六百帝」的綽號源起時任廣州市市長萬慶良在2011年1月廣東省兩會上，談到高房價和幸福的話題時講道：「我工作了20多年，還沒買房，現在住的是市政府的宿舍，在珠江帝景130多平方米，每月交租600元，當然，政府會補貼一部分房租。」

但據廣州當地媒體報道，珠江帝景是廣州市中心的豪宅，2011年，該樓盤的單價即在每平米4萬元以上，130平米的房子，每月租金則在4000元以上。

萬慶良因此被網友稱為「六百帝」。

「拆遷大佐」

圖片版權 wcb.yn.gov.cn Image caption 沈培平在2010年時在雲南普洱施行舊城改造工作，引起不少爭議。

今年12月3日因受賄罪被判有期徒刑12年的雲南省原副省長沈培平，被稱為「拆遷大佐「。

中國媒體報道稱，2010年沈培平任職雲南普洱時，強勢推行舊城改造工程，引起不少爭議。該項目涉及1812戶居民的拆遷項目，存在補償過少、程序非法等問題，不少建成不久的新房也被拆，百餘居民狀告市政府。

針對此事，中國媒體引述沈培平講話稱：「同意搬遷的大大地好，不同意搬遷的大大地壞」。

「拆遷大佐」的稱號因此而來。

「拆挖市長」

2015年10月12日，原四川省委副書記李春城涉受賄罪獲刑13年，沒收個人財產人民幣100萬元。李春城是中共十八大後首位被調查的省部級高官。

李春城在擔任成都市市長和市委書記期間，因為大範圍拆遷，被成都市民稱為「李拆城」。

圖片版權 XINHUA Image caption 前南京市長季建業在職期間修地鐵線而移栽原有樹木引起市民不滿。

同樣大興土木的還有前南京市市長季建業，綽號「季挖挖」。

2015年4月7號，因受賄罪被判有期徒刑15年的前南京市市長季建業綽號「季挖挖」、「推土機」市長，市民稱六朝古都被他「開膛破肚」。

季建業任南京市市長時，2011年3月初，南京市政府為建設南京地鐵3號線以及10號線，將南京市主城區內許多於上世紀中期栽種的梧桐等樹木移栽。

新華網報道稱，移栽造成部分南京市民強烈不滿，他們發起活動要求保護南京市內的行道樹。

（撰文：覓雲 責編：川江）