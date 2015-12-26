中國外交部：法國一記者為恐怖主義張目

圖片版權 AP Image caption 中國外交部周六證實，法國《新觀察家》駐京記者高潔（Ursula Gauthier，又名郭玉）記者證將不獲續批。

中國外交部周六說，法國《新觀察家》駐京記者高潔（Ursula Gauthier，又名郭玉）「為恐怖主義行徑張目」「引發公憤」，拒絕延期她的駐華記者證。

中國外交部發言人陸慷周六回答記者問說：「法國《新觀察家》駐京記者郭玉於11月18日發表報道，公然為恐怖主義行徑、為殘忍殺害無辜平民行徑張目，引發了中國民眾的公憤。郭未能就她為恐怖主義行徑張目的錯誤言論向中國民眾作出嚴肅道歉，已不適合繼續留在中國工作。」

陸慷說：「中國一貫依法保障外國常駐新聞機構和外國記者在華採訪報道的合法權益，但決不容忍為恐怖主義張目的自由。」

高潔否認她為恐怖主義張目，說她已凖備離開中國。她將成為三年來第一位被趕離中國的外國記者。2012年，半島電視台駐北京記者陳嘉韻（Melissa Chan）簽證被拒，被迫離開中國。

高潔說：「他們要我為我沒有說過的東西公開道歉……他們誣告我寫一些我沒有寫過的東西。」

高潔的文章在上月18日刊登，當時巴黎襲擊發生不久。她寫到，北京聲稱與法國團結一致，動機並不完全單純。她認為，中國政府希望將新疆維吾爾人的暴力事件歸於全球恐怖主義的一部分，以爭取國際支持。

高潔的文章表示，新疆的暴力事件看似是源自本地，與外國並無關係。

海外不少組織指，由於北京在新疆推行高壓政策，導致維吾爾人暴力事件頻頻。

北京指這些暴力事件與三股勢力（恐怖暴力、民族分裂和宗教極端勢力）有關。去年，維吾爾族學者伊力哈木被判終身監禁。漢族維權律師浦志強亦因在微博上批評中央政府的新疆政策，被控煽動民族仇恨。連同尋釁滋事一罪，被判監禁三年，緩刑三年。

中國外交部指責西方媒體以雙重標凖報道暴力事件。

中國官方媒體和不少大陸網民指郭玉對中國抱持偏見，傷害中國人民感情。

（撰稿：蔡曉穎/ 責編：立行）