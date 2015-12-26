台灣副總統候選人電視辯論登場

圖片版權 CNA Image caption 在2015年的最後一個週末，台灣大選副總統候選人的唯一一場電視辯論，帶來了另一波選舉熱潮。(中央社檔案照片）

在2015年的最後一個週末，台灣大選副總統候選人的唯一一場電視辯論，帶來了另一波選舉熱潮。

2015年的最後一個周末也是台灣的「超級周末」，從25日晚上開始，連續參天皆有第14屆台灣正副總統候選人的政見發表會或電視辯論會舉行。而於台灣時間26日（週六）下午兩點舉行的副總統候選人則作為大選電視辯論會的頭一場，也是唯一一場副總統候選人辯論會。

首次全民提問

此次由台灣多家媒體聯合舉辦的選舉辯論，首度採用全民連署線上提問方式，從民間團體「沃草」及Google台灣籌備的「總統，給問嗎？」平台中，抽出六個超過1000位公民連署的問題進行提問。這項機制皆經過參黨候選人同意，也是台灣大選辯論中首見的提問方式。

首先，民國黨主席、3號副總統候選人徐欣瑩強調親民黨宋楚瑜與她是跨黨派、跨族群、跨世代的結合，可為台灣帶來新希望。

國民黨副總統候選人王如玄細數過往爭取婦女及勞動權益的經驗，認為建立制度才能解決根本問題。她還數次哽咽，說自己是不富裕的「勞二代」，並主動為日前引發熱議的購買軍宅事件鞠躬道歉。

民進黨副總統候選人陳建仁則提到，他發現年輕人對未來絕望，但民進黨總統候選人蔡英文及其團隊已準備好領導國家，希望成為解決問題而非製造問題的政府。

而公民提問的部份，內容涵蓋社會福利、文化、內政、國防、外交等各項議題。

國防決策權問題

例如國防問題詢問台灣重大國防外交應該由誰定奪、是否同意依聯合國兩公約讓台灣人民行使公民自決權，參位候選人都同意台灣人民有權絕對國家未來，但王如玄強調國會需進行改革，以找回人民對代議政治的信任；陳建仁舉參與或生效門檻過高的「公投法」為例說明制度應更符合人民需求；徐欣瑩則暗指民近黨在國會黨下許多人權相關的法案。

在這一階段，徐欣瑩屢屢強調許多政治或社會問題皆出於領導者的能力與經驗；王如玄發揮執政黨優勢，提出許多數據或法條專案作為立論佐證；陳建仁則多次提到「團隊」字眼，並對國民黨執政八年造成諸多弊病提出批評。

在交互詰問中，王如玄「22k」政策（及大學畢業生月薪只有新台幣2.2萬元）導致青年低薪、陳建仁2002年擔任衛生部門負責人時期SARS防疫成果等熱門議題都被提出，此外，候選人也討論了教育改革、婦權參政、兩岸和平談判等問題。

各自施展渾身解數

在最後的結論階段，陳建仁再次強調蔡英文團隊力量的執行力，並以自身父親及妻子為例，呼籲政治和解及族群融合才能團結台灣社會。

王如玄則表示，沒有同理心就無法制度符合人民需求的政策，談到參加社運及從政以來一路風波又數度哽咽，並稱讚朱立倫行事效率及國民黨包容的黨風，希望民眾再給國民黨一次機會。

與親民黨聯手的徐欣瑩則重申「對內團結、對外打世界盃」的願景，認為一個好政府需具備跨部會整合的能力，民國黨能成為超越藍綠的存在。

整體而言，陳建仁可說是最具鏡頭意識的候選人，幾乎每次演說完畢便會對著鏡頭燦爛一笑；相形之下，王如玄的表情及語氣較為平淡，但採用溫情攻勢，幾次哽咽流漏真實激動心境；徐欣瑩眼神銳利，語調較激昂，偶爾使用手勢幫助強化語氣。至於演說臺風，參人不分軒輊，在看稿時偶爾打結，也各曾出現過幾次口誤。

各方評論

針對這次總統副手辯論，立法院副院長、也是前國民黨總統參選人洪秀柱在接受媒體訪問時表示，三位候選人以新手來說表現還不錯。

資深媒體人周玉蔻於臉書發表評論，認為陳念稿多但瑕不掩瑜、王悲調過頭、徐置入行銷。

至於網友的看法則呈現兩極差異，Yahoo奇摩新聞於辯論中舉行線上民調「副總統候選人辯論，你認為哪位表現最好？」，陳獲得45%的支持度。但《聯合新聞網》的投票則是王以萬數計的優勢壓倒性勝出。

台灣年輕人網上論壇PTT也出現另一種聲音，認為公民提問的部份問題「出的很爛」、「邏輯不通」，分類與實際問題的方向並不一致，讓候選人不易答題。

而3名總統候選人的電視辯論會將於12月27日（日）與2016年1月2日（六）先後舉行兩場。

（責編：立行/友義）

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