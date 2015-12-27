專家評三位台灣總統候選人首次辯論表現

圖片版權 CNA Image caption 三名候選人辯論前的「先禮後兵」

2016年台灣總統三黨候選人第一場辯論，周日（27日）登場，BBC中文網邀請了台灣的兩位專家評論三位候選人的表現。

應邀評論的分別是辯論台灣政治大學預測市場研究中心執行長洪耀南和台灣《風傳媒》主筆夏珍。

主場風采

洪耀南認為，在氣勢上，民進黨候選人蔡英文展現的是「凖執政黨的候選人」，而國民黨候選人朱立倫則是「在野黨挑戰者」，親民黨候選人宋楚瑜則是「維持過去又拉又打的公道伯」的立場。

他評論說，蔡英文的表現比預期的要好，開始的時候攻擊「犀利」、「自信陳述、回應周全」。

而朱立倫的表現，在洪耀南看來是「不如預期」，雖然攻擊力十足，但是「對所問問題都答非所問」。

洪耀南向BBC中文網表示，這場辯論的主軸都是圍繞兩岸關係，「不管從提問到交叉詰問，都圍繞蔡英文如果面臨九二共識」 如何應對。

他認為整場辯論下來「美中不足」，因為涉及內政的議題不足，而且「互相攻擊的口氣太多」。

期待有限

夏珍則說，三位候選人的表現「中規中矩」、「都不離譜」，但是三名候選人的長處和弱點未能補強或者化解疑慮，「弱的還是弱、答不出來的還是答不出來」。

她指出從媒體的提問看來，大致也反映了「社會對大選期待有限的氣氛」，因為「因為完全了解執政的國民黨趨弱而難以提振士氣，聲勢正盛的民進黨卻依舊未完全抹去過去民進黨曾經執政八年帶給台灣的陰影」。

而且「偏偏第三次參選的親民黨在過去十六年中也未能完全建立人們對其執政的信心，讓大選成為歷次大選中最悶的一次。」

夏珍指出，朱立倫在交叉詰問時，要求蔡英文回答是否承認「九二共識」，結果「蔡英文還是避開了，想像得到，繼續模糊下去依舊是民進黨和蔡英文的策略。」

她認為，朱立倫的表現比預期的要好，但是「大氣候對國民黨不利，朱立倫表現再『正常』，辯論對朱的加分依舊有限」。

被夏珍形容是「經驗老到」的宋楚瑜，則是「或許是離開公職已久，所以談的朝野關係泛論居多，破解藍綠惡鬥」。

而宋楚瑜在結論時哽咽，呼籲選民給他一次機會，則被夏珍認為是「敗筆」，因為「國家領導人還是要堅強為宜」。

還有一次

這是2016年台灣總統大選的第一場候選人辯論會，第二場也就是最後一場，將在2016年1月2日舉行。

雖然選民們似乎興趣缺缺，但是預料候選人將把握這最後公開對陣的機會，向對手發動猛烈攻勢並且強調自己的長處。

（責編：林杉）

如果您對這篇報道有任何意見或感想，歡迎使用下表給我們發來您的意見：