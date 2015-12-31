中國環保部原副部長張力軍被雙開

2015年12月31日

圖像來源，Other 圖像加註文字， 張力軍長年在環保系統工作。

2015年的最後一天，中共中央紀律檢查委員會宣佈，中國環境保護部原黨組成員、副部長張力軍被開除黨籍、開除公職，其涉嫌犯罪問題及所涉款物移送司法機關依法處理。

在中紀委的公布發表後，中國最高檢察院也宣佈，對張立軍以涉嫌受賄罪立案偵查，並採取強制措施。

現年63歲的張力軍長年在環保系統工作。中紀委今年7月30日宣佈，張力軍涉嫌嚴重違紀違法正接受組織調查。

中國媒體指出，張力軍是中共中央總書記習近平開展反腐敗運動以來在環保領域被打的「首虎」。

中紀委的通報稱：「張力軍嚴重違反黨的紀律，且黨的十八大後仍不收斂、不收手，性質惡劣、情節嚴重。」

張力軍被指控「嚴重違反組織紀律，利用職務上的便利在幹部選拔任用等方面為他人謀取利益並收受財物，在職工錄用中為親屬謀取利益；嚴重違反廉潔紀律，在企業經營等方面為他人謀取利益並收受財物，收受禮金，為親屬經營活動謀取利益；嚴重違反中央八項規定精神，接受公款宴請」。

「其中，利用職務上的便利為他人謀取利益，收受財物問題涉嫌犯罪。」

在張力軍被查之前，中共中央第三巡視組進駐環保部巡視，並於今年2月通報了相關問題。

第三巡視組組長吉林指出，環保部存在未批先建、擅自變更等違法現象，且是「大量存在」，背後隱藏監管失職和腐敗問題。環保部內有官員及親屬違規插手環評審批，以此牟利。

此外，巡視組還稱接到幹部群眾反映，環保部內環評「紅頂中介」現象突出，環評機構資質審批「花錢辦證」。環保部涉嫌把關不嚴、越權審批導致污染隱患，加大權力尋租空間。