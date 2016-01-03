香港團體抗議李國章出任港大校委會主席

圖片版權 EPA Image caption 李國章曾任香港中文大學校長與原香港教育統籌局局長

香港大學校友關注組等20個團體，周日（1月3日）發起遊行捍衛院校自主，反對李國章出任港大校委會主席。

遊行組織者稱有約3000人參與，警方表示最高峰時有830人。

遊行隊伍抵達香港禮賓府後，參與者高叫口號，又將黑絲帶綁在禮賓府的鐵閘上。

關注組成員楊森再次宣讀大會聲明，他們說將與各大專院校的持份者合作，監督校委會及校董會，還會共同推動廢除特首出任必然校監的制度，希望在今年內在立法會推動修改《大學修例》。

香港政府在2015年12月31日凌晨宣佈，香港行政長官梁振英以香港大學校監身份任命李國章教授出任香港大學校務委員會主席，從2016年1月1日生效，任期3年。

現年70歲的李國章教授是現任香港大學校務委員會成員，曾擔任香港中文大學校長，以作風強硬而著稱。

他曾經在去年學生罷課期間對學生提出嚴厲批評，聲稱學生罷課不如退學，並且把學生比喻為紅衛兵。

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隨後，李國章又反對陳文敏出任香港大學副校長，形容陳文敏是泛民政黨想安插進港大的「黨委書記」，引起爭議。

雖然香港政府教育局局長吳克儉通過12月31日凌晨發佈的政府公告形容李國章是「資深學者」和「有擔當的社會領袖」，並且讚揚他「在大學教育界有廣泛的教學、管理和發展經驗」，但批評人士卻指責梁振英「用人唯親」，「試圖通過李國章把政治鬥爭帶進香港大學」。

「港大校友關注組」、「香港大學教師及職員會」、「學術自由學者聯盟」和「香港教育專業人員協會」等四團體曾發表聯合聲明，批評這項任命是「梁振英政府向港大人和香港人的主流民意正式宣戰」。

聲明說，在過去幾個月的時間裏，各方對李國章擔任校務委員會主席表達了強烈的不信任，但梁振英依然「一意孤行，獨斷專橫，在一片反對聲中任命李國章，漠視主流的反對意見，把政治鬥爭帶進港大最高的管制框架」。

聲明呼籲取消特首出任大學必然校監的規定，並推動校委會的改革。

（撰稿/責編：羅玲）

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