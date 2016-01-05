敘利亞反對派領袖訪華 王毅會見

圖片版權 AP Image caption 敘利亞全國聯盟主席胡傑（Khaled Khoja）

敘利亞主要反對派領導人之一胡傑（Khaled Khoja）1月5日開始了為期四天的訪問中國行程。

中國外交部發言人華春瑩周一在例行記者會上表示，敘利亞全國聯盟主席胡傑1月5日至8日訪問中國，並將在訪問期間會見中國外長王毅。

中國一直試圖在敘利亞衝突中發揮調停作用。這是中國首次提前宣佈敘利亞反對派領袖訪問中國。

「民間邀請」

胡傑此次是受中國人民外交學會邀請訪問中國。中國人民外交學會是中國的民間外交機構。

中國外交部發言人說，王毅將會見胡傑一行，就推動敘利亞問題政治解決做勸和促談工作。

華春瑩說，「我們認為敘利亞的未來也應該由敘利亞國家的人民來自主地決定，所以目前中國所做的一切都是為了推動敘利亞問題盡快走向政治對話解決的正確軌道。」

胡傑訪問前不久，敘利亞外長穆阿利姆(Walid Al-Moualem)在12月23-26日期間也曾訪問中國。

調停角色

當時穆阿利姆在會見過王毅後對記者說，敘利亞政府凖備參加在日內瓦舉行的旨在結束戰亂的和談。

穆阿利姆說，他們得到參會反對派代表團名單後就會做好凖備。他還說談判不應該受到外國干涉。

穆阿利姆做上述表示之前，聯合國安理會在12月通過了支持敘利亞政府和反叛力量停火，在1月開始談判組建聯合政府以及進行選舉的決議。

銀川寧夏大學的中東問題專家李紹先說，最近沙特阿拉伯和伊朗交惡增加了達成最後解決敘利亞問題協議的難度。

（編譯：橫路 / 責編：晧宇）