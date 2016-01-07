中國徵用民航機完成永暑礁機場試飛引發關注

圖片版權 Xinhua Image caption 周三中國政府徵用兩架民航客機，完成往返海南島與南海永暑礁新建機場的試飛

中國政府周三徵用民航機完成南海永暑礁新建機場試飛，繼上周六首次試飛致越南、菲律賓等國抗議後，再次引起關注。

根據新華社報道，周三（1月6日），中國政府徵用兩架民航客機，從中國海南省海口市美蘭機場起飛，經過兩小時飛行，降落在南海南沙群島永暑礁新建機場並返航。

路透社報道，這次試飛預計將再引起同樣主張擁有永暑礁（越南稱十字礁；菲律賓稱英雄礁）主權的越南、菲律賓與中國之間的緊張情勢。

上周六（1月2日）永暑礁新建機場舉行首次校驗飛行活動，越南隨即提出抗議。中國外交部發言人華春瑩對此回應：「中國對南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。中方不接受越方的無理指責。」

據美聯社報道，周一（1月4日）菲律賓外交部部長助理傅查理（Charles Jose）表態，馬尼拉與河內一樣反對中國的試飛行動，批評中方此舉「加劇地區緊張與不明朗」。

日本外相岸田文雄周一在記者會上說，中國的試飛是「進一步推行單方面改變現狀」。路透社周四報道，美國在中國首次試飛後，表示擔心中國此舉會惡化區域緊張情勢。

中國官媒評論

圖片版權 Xinhua Image caption 中方表示，徵用民航機試飛是再次重申「島礁非軍事用途」的一貫立場。

圖片版權 Xinhua Image caption 永暑礁機場跑道長3000公尺，是中國自2014年開始，在南沙群島填島礁興建的三個機場其中之一。

《環球時報》周四發表的社評稱「中國強烈希望南海是和平之海、合作之海」，表示南海域內國家存有疑慮可以理解，中國也持續進行溝通，並說「這幾年中菲、中越之間雖時有『口仗』，但各方也都有相應的克制，域內國家之間看不到有發生嚴重衝突的跡象。」。指出「南海和平與穩定的最大破壞力來自域外」，點名美國、日本的媒體與官員不斷以「加劇了地區緊張」等理由「炒作」中國的試飛。

社評稱中國在南沙島礁做的一切都符合國際法，表示「中國是真心想把永暑礁等建成南海上的服務中心，讓南海區域內大興合作」 ，早就承諾將建設島礁以支持包括民航、支援搜救等各種民用服務。

社評反擊「島礁軍事化」的說法，再次強調中國在南海的建設為非軍事用途，並說「現在最令人擔心的是美國用南海上反覆的軍事挑釁逼中國。」 並呼籲南海其他國家「不應對美國的挑釁行為給予支持。」

新華社稱這次試飛「成功證明該機場具備了保障民航大型客機安全運行的能力，將為島礁物資運輸、人員往來、醫療救護提供便捷的交通方式。」

永暑礁機場跑道長3000公尺，是中國自2014年開始，在南沙群島填島礁興建的三個機場其中之一。

（撰稿：劉子維 責編：蕭爾）