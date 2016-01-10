鄭州一醫院被強拆 拆遷辦副主任遭免職

2016年1月10日

圖像來源，xinhua 圖像加註文字， 鄭州大學第四附屬醫院上周遭到強拆。

對於鄭州大學第四附屬醫院被強拆的事件，中國官媒報道稱，一名強拆參與人員已經被警方控制，而惠濟區城建局徵遷辦一名副主任被免職。

新華社的報道說，據介紹，針對醫院被強拆事件，聯合調查組已從事發所在的惠濟區升格為鄭州市主導，鄭州市公安局已經正式立案。

報道還說，目前，參與強拆的鉤機司機鄧某某已被警方控制。與此同時，惠濟區城建局征收辦副主任熊志亮被免職。

另外一名微博網友則表示，「誰也不會受到損失，官員重新換崗位，醫院加大對病人收費，受傷害的仍然是窮苦老百姓！」

上周四（1月7日）上午，該醫院部分建築在惠濟區道路拓寬改造中，突然遭遇強拆。一些診療設備損毀，太平間被推平，多具病人遺體被埋。據信，此事件造成近400萬元設備被損壞，醫院3名人員受傷。

中國媒體引述事發現場的目擊者稱，從兩輛麵包車上下來三十幾個不明身份、統一身著迷彩服的年輕人，同時一輛大型挖掘機已經將鉤機伸進牆內，對院內的建築進行拆除作業。

圖像來源，xinhua 圖像加註文字， 該醫院一些診療設備損毀，太平間被推平。

醫院宣傳科工作人員稱，拆遷系因配合鄭州市的江山路拓寬工程，雙方仍在協商過程中，拆遷前醫院沒有接到任何通知。

調查組表示，將盡快還原真相，絕不包庇袒護。

鄭州市政府回應稱，據調查，惠濟區征收辦在對鄭大四附院下達拆遷通知無結果的情況下，沒有嚴格履行應有的法律程序，進行了違法拆除。

對於此，很多網友提出了質疑，有人說，「鉤機司機還能決定強拆？」

也有網友表示，「一個一個司機被人派去拆房只是執行而已，倒成了罪犯替罪羔羊，還在央視爆光，是不是有點那個？」

還有一名網友稱，「誰也不會受到損失，官員重新換崗位，醫院加大對病人收費，受傷害的仍然是窮苦老百姓！」