中國9000萬對夫婦可生二孩 半數年過40

圖片版權 Reuters Image caption 2015年10月29日，中共十八屆五中全會決定取消實施30多年的獨生子女政策，改為全面允許生兩個孩子。

中國國家衛生計生委官員表示，根據計算，全國符合全面二孩政策的夫婦約有9000萬對，其中50%超過40歲，60%超過35歲，高齡孕婦潛在人數多，發生併發症的風險隨之增加。

官方新華社報道，國務院新聞辦公室周一（11日）舉行記者會，說明二孩政策的執行情況。國家衛生計生委計劃生育基層指導司長楊文莊在會上作上述表示。

楊文莊說，在上述情況下，全面二孩政策實施後，高齡孕婦家庭明顯增多，發生孕產期合併症、併發症及出生缺陷的風險增大。

他提到，這將使婦幼健康和優生、優育服務任務更加艱巨，衛生計生部門要採取一系列措施，確保母親與嬰兒健康安全。

楊文莊坦承，目前中國婦產科、小兒科人才缺乏是突出問題，因此在教育方面要加強相關的人才培養。在職務晉升、薪資分配等方面，要對助產士、婦產科醫師、小兒科醫師、護士等給予較佳條件。

面對中國人口老齡化、人口紅利消失等諸多社會和經濟壓力，當局決定全面實施一對夫婦可生育兩個孩子的政策，為中國實行了30多年的計劃生育「一胎」政策劃上了句號。

在兩孩政策全面實施之前，中國已經實施了「單獨」兩孩的政策，但效果似乎並不理想。

普遍分析認為，隨著中國城鎮化程度越來越高，生育孩子的成本也越來越高，高昂的住房、教育、醫療等諸多因素成為人們生育時不得不考慮的問題。

這些鼓勵生育的措施究竟能起到多大的作用也仍然有待觀察。

（撰稿/責編；路西）