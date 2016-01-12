宋楚瑜：若當選總統將繼續與中國對話

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 宋楚瑜首先在記者會上的講話中提及「馬習會」，並表示如果自己當選總統，將持續進行與中國的對話。

台灣親民黨總統候選人宋楚瑜於周二（1月12號）早上召開國際記者會，國際媒體主要關注兩岸關係。

宋楚瑜首先在記者會上的講話中提及「馬習會」，並表示如果自己當選總統，將持續進行與中國的對話。

BBC中文網主編李文在記者會上向宋楚瑜提問說：如果民進黨候選人蔡英文在本月16號的大選中獲勝，邀請他出任其兩岸問題特使或代表的話，他是否接受邀請。

宋楚瑜未直接做出回答，但明確表示，他對蔡英文的兩岸政策不放心。並補充說，如果蔡英文在當選後兩岸政策仍然晦暗不清，不清楚解釋的話，「就是神仙也救不了她」。

宋楚瑜曾於2005年率團訪問中國，他在記者會上自稱「宋胡」會「真正開啟兩岸之間政治交往無罪化」的前提 。

在場記者問及其在兩岸關係中的地位，未來是否有可能被國民黨的總統候選人朱立倫或現任總統馬英九取代。宋楚瑜說，他願意用持續和平的方法對話，但也願意讓任何人做好的事情，任何人都可以做和平的工作。

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 宋楚瑜說，他願意用持續和平的方法對話，但也願意讓任何人做好的事情，任何人都可以做和平的工作。

面對實力上升的中國，宋楚瑜表示，兩岸關係在過去60年中，出現過不信任甚至武裝對立的局面。後來因為雙方的信任，兩岸關係變化，有了相互來往，但還有疑惑。而化解疑惑的方法，宋楚瑜表示，不應是單方面的努力，雙方都需要用誠意化解對方的疑惑。

被問到，如果台灣不遵守與中國的服貿、貨貿協定，可能面臨的危機時，宋楚瑜承認中小企業的照顧不是很周全。但應通過國會的相關程序處理。

離總統大選還有4天，面對之前的民調結果，宋楚瑜表示，通過兩場電視辯論後，他的民意支持有了大大地提升，並表示：「我不需要用數字表達」。

此前，多家台灣民間團體的「 封關民調」顯示，民進黨總統候選人蔡英文均領先國民黨總統候選人朱立倫20%或以上。

不過，國民黨本身所做的民調結果則顯示，朱立倫只落後蔡英文8%。而兩岸政策協會所做的民意調查還顯示，國民黨總統候選人朱立倫與親民黨總統候選人宋楚瑜的支持度非常接近，分別為16.3%和16.1%。

（責編：蕭爾）