中國軍方前高官：解放台灣時機正在成熟

圖片版權 EPA

台灣大選即將舉行，解放軍南京軍區原副司令員王洪光撰文稱，若蔡英文當選，絕不姑息養奸。

此文周二（1月12日）刊登在中國大陸門戶網站上，被多家媒體轉載。有大陸媒體評論稱，「讀來酸爽痛快，擲地有聲。」

該文預測：幾輪辨論會開下來，蔡英文的可能當選率雖有下降，但仍遙遙領先。蔡英文被選為台灣「總統」是十拿九穩了。

文章還批評蔡英文，儘管大陸「官方頻頻向島內喊話，再三強調九二共識」，「蔡英文仍一意孤行，拒不承認九二共識，不承認一個中國，用所謂維持現狀、不挑釁、多溝通等說辭來麻痺敷衍民意」，「是不是把大陸的警告當作耳旁風了？」

在談到蔡英文上台後的兩岸關係時，文章預計：沒有「九二共識」的蔡英文一旦上台，「絕沒有什麼聽其言、觀其行的緩衝期。」

文章警告稱：蔡英文及其「台獨」勢力，不要心存僥倖，大陸不會咽下「台獨」的苦果，不會與「台獨」溝通。

「在一個中國原則下徹底解決台灣問題的時機，正在成熟。「地動山搖」是怎麼回事，島內民眾不親自體驗一下，是不會覺悟的。我是把「地動山搖」和「水深火熱」看成是一體的。」

在文章最後，王洪光還警告說，「針對台島的各軍種裝備，配套齊全，人裝結合緊密，一線部隊如虎添翼；戰略打擊部隊已形成覆蓋第一島鏈，打擊第二島鏈內重要目標的能力」。

他質問台灣軍方「勝算幾何？能扛幾日？」

退休「鷹派」？

圖片版權 Reuters Image caption 大陸已經汲取過往經驗：對台灣大選的最佳對策就是"靜觀"選舉結果

王洪光生於1949年8月1日，祖籍山東新泰，中國人民解放軍中將，原南京軍區副司令員。他的父親為開國少將王建青，岳父則為原空軍政委、開國少將高厚良。

王洪光於1968年入伍。曾在總參謀部任職，擔任過總參兵種部裝甲兵局局長、總參兵種部副部長等。1996年晉升為少將。1998年2月出任裝甲兵 工程學院院長。2002年9月起任總裝備部通用設備保障部部長。2005年12月起任南京軍區副司令員。2007年7月晉升為中將。2012年12月退 役。

台灣臨近大選階段，王洪光撰寫多篇文章，突出解放軍在對台戰爭中的軍事優勢，主張武力攻打台灣，被視為解放軍高級將領中的「鷹派」人物。

2015年9月中國大陸舉行抗戰勝利大閱兵時，王洪光曾宣稱，在具有制空權之下，動用數個加強團空降到台灣，就可取得奪台先機。

針對王洪光的講話，台灣國防部發言人羅紹和曾批評他的「談話內容很不友善，令人反感，也無意義。」

王洪光這一最新對台言論，在中國社交媒體上引來支持評論的同時，也招來譏諷和謾罵。

有網友分析認為，以王洪光退役前在軍中的級別，此番講話基本就是官方含蓄的警告。

也有網友調侃稱：如此看來，蔡英文當選，會加速推進祖國統一進程！所以，我也選蔡英文！

更有評論認為，中國大陸應該汲取20年來歷次台灣大選期間的經驗教訓，避免用武力威脅台灣，成為「獨派」的超級助選團。

面對台灣即將舉行的第６次總統大選，中國大陸國台辦曾經表態不會干預，更希望海峽兩岸繼續保持和平與穩定的關係。

（撰稿：羅玲 責編：路西）