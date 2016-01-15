海南三沙永興機場 擬開通民航業務

Image caption 中國1974年與越南在西沙群島爆發海戰獲勝，控制當地至今。

中國最南端的地級市海南省三沙市今年將開通永興機場民航業務。

官方新華社稱，三沙市政府副市長馮文海在正在舉行的地方人大會議上介紹，三沙市將在2016年實施民生改善工程，開通永興機場民航業務。

他宣佈的其他項目還包括研究建設「三沙2號」船和兩艘島際交通補給船；加快推進有居民島礁實用型碼頭全複蓋，啟動無居民島礁簡易碼頭建設。

他還提出加快推進三沙市海上醫療救助中心專案規劃建設；完成海底光纜建設並投入使用，推廣實現有居民島礁無線WIFI全複蓋。

據報道， 在發展特色經濟方面，該市將引進大企業註冊登記，突破融資機制，建立海關檢驗檢疫機構，建立特殊報稅監管設施，促進對外開放。

中國去年12月宣佈，位於西沙群島永興島「中國最南端的學校」三沙市永興學校正式啟用，以及正在永興島上建設一個加油站。越南當局對此表達抗議。

越南外交部發言人黎海平表示，越南擁有足夠歷史和法律依據，可證明對西沙群島（越稱黃沙）擁有主權。

他說，中方近來在西沙群島永興島（越稱富林島）興建多項建築，這是侵犯越南主權、非法且無效的行為。

中國1974年與越南在西沙群島爆發海戰獲勝，控制當地至今。

2012年中國稱西沙群島為其在南海的海外領土，在當地設立三沙市作為行政機構，逐步加強原本荒涼的西沙群島各項建設，越南當局曾多次表達不滿。

（撰稿/責編：路西）