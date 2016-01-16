特寫：公民監票組織 發揮選票價值

Image caption 柯文哲監票團隊的志工們在講習課程中專注學習。(黃則斌提供)

2014年台灣的九合一選舉，出現第一個公民自主組成的監票組織，也開始在社會上傳遞「不只投票，也要監票」的概念。

對很多台灣人來說，投票幾乎等同於民主的同義詞，數年一次的選舉，在把選票放進票箱的那一刻，就完成了階段性任務。然而，「監票者聯盟」卻不這麼想。

一般而言，投票完成後的開票工作，由選務人員（管理員）及監票員（監察員）共同執行，監票員顧名思義須監督選務辦理投開票過程是否違法。這些監票員有的由選舉委員會統一分派，有的則是政黨推薦或競選總部指派。

監票者聯盟發起人黃聖峰接受BBC中文網專訪表示時，耳聞有些選區的做票亂像已久，但一直無法證實這項謠言，當時也有許多人在觀望想改革，因此他便在2014年6月自主組織監票聯盟，號召志工加入監票隊伍。

職分不清的選務與監察

黃聖峰說，他發現許多監票員根本都在做選務工作，也沒有善盡監票義務，開票過程中常出現許多瑕疵。即使有民眾前往觀看開票，但第一不懂監票的細節，第二也不太敢糾正，再加上大家通常只想盡快開完票，許多爭議便不了了之。

甚至，還有些監票訓練講師，傳遞錯誤觀念，誤導了監票員的職責認知。

「志工們都說，參與監票後才知道台灣開票情形有多糟糕。」其中遇過最嚴重的案例，是未在開票前宣佈共有多少人領票，這樣志工們根本無從確認能開出來的總票數。黃智峰表示，當時遭到中選會諸多不合理的限制，最終他們無法使用視訊轉播，只能要求志工以手機錄音的方式，因應任何突發狀況。

監票盟利用線上訓練課程，讓志工學習監票技巧。志工另以手機軟體計票，每50票回報一次，可即時反應票數，又可觀察票數成長的速度。

監票也是監督政府

此外，黃智峰認為監票行動最大的意義，是喚醒台灣人的公民意識。「自己投的票，自己顧好」，重點並非針對特定政黨，而是監督政府，所以他力求與各政黨保持距離。他也呼籲選民能更重視會真正替你發聲的民意代表選舉，而非只關心行政首長爭戰。

另一個著名的監票團隊，則是現任台北市長柯文哲競選時的「柯文哲監票部隊」。

執行長劉坤鱧向BBC中文網記者表示，2014年的台北市長選舉，在法令矛盾及時勢改變的情況下，公民監票開始獲得正視，也因此在多方協調合作下催生出監票部隊。

精實的培訓課程

劉坤鱧回憶，當時他們總共招募了三千多名志工，事前共舉行20場講習課程。由於許多志工都是首投族或零監票經驗者，團隊還特地舉辦「模擬開票趴」讓他們熟悉投票流程。另外，開發手機簡訊報票系統，並在投票當天布置指揮中心，隨時掌握開票情形。

事後由中選會公布的數據顯示，台北市的廢票率是千分之12，相較於其他直轄市選舉的千分之18、鄉鎮市選舉的千分之27，明顯低了許多。這似乎也說明，扎實的監票動作，能更加保障每一張選票的價值。

民主經驗

有賴於自年輕時累積的助選經驗，使他能在當時選戰中扮演教練的角色，強化公民監票的工作能量。劉坤鱧說，他認為公民監票是民主深化的過程之一，更是新生代公民政治參與的寶貴經驗。

曾參與監票盟的張小姐告訴BBC中文網記者，本來去之前有些緊張，但現場還有另外兩三位自主監票員，整場開票瑕疵不到十次，多為判斷錯誤或畫錯，監票公民也都能很快阻止。

另一位柯文哲監票部隊的志工陳先生說，公民監票能對現場工作人員施壓，讓他們好好做事。此外也讓他感覺，每一票在公民社會裡，都是具有影響力的。

如果您對這篇報道有任何意見或感想，歡迎使用下表給我們發來您的意見：