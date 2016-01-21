中國和東非國家吉布提簽署數項合作協議

圖片版權 JAMES JEFFREY Image caption 中國正在這個地處非洲之角的國家加強投資

東部非洲國家吉布提總統蓋萊（Ismail Omar Guelleh）發表聲明說，他同中國簽署一系列合作協議，其中包括建立一個自由貿易區，以及建立允許中國銀行在吉布提運作的法律框架。

中國曾在上個月表示將在這個地處紅海和亞丁灣咽喉要道的非洲小國建立一個海軍基地，顯示出北京正在增強自己在國際安全領域的活動。

蓋萊在聲明中說，計劃建立的自由貿易區佔地48平方公里，他希望佔地1.5平方公里的第一期項目能在2016年底以前運作。

根據雙方簽署的另一個協議，吉布提作為中國貿易物資中轉站的作用將得到加強。

這意味著，中國貿易物資在到達吉布提之後將被重新裝運，送往不同的目的地。

聲明表示蓋萊總統簽署了建立允許中國銀行在吉布提運作法律框架的協議，但並沒有說明有關這些銀行的作用以及何時開始運作等問題的具體細節。

聲明也沒有說誰代表中國簽署了有關協議。

中國外交部發言人洪磊在回答記者提問時說，他也不知道是誰代表中國簽署了有關協議。

但是他說，中國和吉布提之間的「政治互信不斷加深，經貿合作蓬勃開展，人文交流十分活躍」。

（編譯：躍生 責編：歐陽成）